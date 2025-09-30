新たな調査によると、米実業家イーロン・マスク氏が所有するＸ（旧ツイッター）は「反ユダヤ主義的な投稿者が集まるプラットフォーム」となっている/Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images

（ＣＮＮ）新たな調査によると、米実業家イーロン・マスク氏が所有するＸ（旧ツイッター）は「反ユダヤ主義的な投稿者が集まるプラットフォーム」となっている。調査は１年間に行われた投稿を対象に実施され、ＣＮＮに独占的に共有された。

デジタルヘイト対策センター（ＣＣＤＨ）とユダヤ人公共問題評議会（ＪＣＰＡ）が行ったこの調査では、Ｘ上で反ユダヤ主義がまん延しているだけでなく、クラウドソーシングによる「コミュニティノート」が投稿を効果的に管理できていないことが明らかになった。同団体が調査対象とした最も閲覧数の多い反ユダヤ主義的な投稿のうち、コミュニティノートによるファクトチェックを受けたのはわずか１％強に過ぎない。

「反ユダヤ主義インフルエンサー（多くのフォロワーを抱え、反ユダヤ主義的なコンテンツを投稿するアカウント）」はＸで人気を集めており、そのフォロワー数は数百万人に達していることも判明した。調査で特定された最も人気のある反ユダヤ主義インフルエンサーの中には、Ｘの認証バッジを有料で取得し、サブスクリプション販売を許可されている人物もいる。つまりそうしたインフルエンサーはヘイトによって利益を得ている。

ＣＣＤＨのイムラン・アーメド最高経営責任者（ＣＥＯ）はＣＮＮの取材に応じ、Ｘがツイッターからリブランドされるずっと以前から反ユダヤ主義は存在していたとしながらも、「それがこれほど公然と容認され、収益化され、増幅されているというのは、やはり衝撃的だ」と語った。

この調査ではオープンＡＩの「ＧＰＴ―４ｏ」モデルを使用。２０２４年２月１日から２５年１月３１日の間に書き込まれた、反ユダヤ主義的な発言を含む投稿を６７万９０００件あまり特定した。これらの投稿の５９％は、ユダヤ人が政府を支配している、ユダヤ人は本質的に凶悪だ、ホロコースト（ユダヤ人大虐殺）は起きていないなど、ユダヤ人に関する陰謀論を唱えるものだった。残りの４１％の投稿は、ユダヤ人の人間性を損なったり人格を攻撃したりするなど反ユダヤ主義的な暴言だった。

Ｘのポリシーは、プラットフォーム上で「人種、民族、国籍、カースト、性的指向、性別、性自認、宗教、年齢、障害、または重篤な疾患を理由に他者」を攻撃することを禁じている。

投稿がポリシーに違反している場合、Ｘはリーチを制限し、アカウントが該当するコンテンツを削除するまで投稿できないようにしたり、Ｘ側がコンテンツを削除したりするとしている。

一方でマスク氏は言論の自由を理由に、陰謀論者や反ユダヤ主義的な投稿者をプラットフォームに復帰させている。例えば、白人至上主義者でホロコースト否定論者のニック・フエンテス氏のアカウントは２３年に停止されていたが、昨年復活した。

フエンテス氏のアカウントが復活した後、マスク氏はＸに「何のアンチであろうと、反論できるよう公にしておく方が、暗闇の中でくすぶらせるよりも良い」と投稿した。

今回の調査によると、Ｘのコンテンツ制限は反ユダヤ主義コンテンツに大した効果を発揮していない。特定された６７万９０００件超の反ユダヤ主義投稿の閲覧回数は合計で１億９３００万回に上ったという。