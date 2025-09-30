フリーアナウンサーで女優の宇垣美里（34）が30日、主演するテレビ東京系連続ドラマ「できても、できなくても」（10月9日スタート、木曜深夜0時半）記者会見を都内で行った。

不妊症を題材にした人気コミックをドラマ化。不妊症が発覚したことをきっかけに彼氏も職も失いながら、年下のイケメン男性と出会う女性を演じている。

宇垣は「原作と台本を読んだ時に、植え付けられた『結婚すること、子供を産むこと』みたいな幸せと、そこからこぼれ落ちてしまった時の衝撃というのは、決して人ごとのように読むことはできないと受け止めた」。役柄と同様、自身も長女とし、「すごくシンパシーを感じました。働く女性でもあるので、タフさや、サバサバしたところは、演じる上で大切にしたい」と話した。

撮影エピソードのトークでは、宇垣が渋谷謙人（37）を「蹴り飛ばした」ことが共演者らから明かされ、大あせり。「バーッと来られて『来ないで！』と抵抗するシーンだった。迫真の演技だったので怖くて、本気で抵抗してしまって、足が出てしまった。足グセが悪くてお恥ずかしい」と恐縮していた。