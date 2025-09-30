スターマイカ、今期経常を20％上方修正・3期ぶり最高益、配当も3円増額

スター・マイカ・ホールディングス <2975> [東証Ｐ] が9月30日大引け後(15:30)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常利益は前年同期比31.2％増の49.9億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の49.8億円→60億円(前期は46億円)に20.5％上方修正し、増益率が8.1％増→30.3％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常利益も従来予想の14.3億円→24.5億円(前年同期は21.9億円)に71.3％増額し、一転して11.8％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の30円→33円(前期は23円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.8％増の14.4億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の12.3％→12.3％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

