¡¡¸µ£Î£Å£×£Ó¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö»°»ÍÏº¡×¡Ê¾®µÜ¹À¿®¡¢ÁêÅÄ¼þÆó¡Ë¤È¶¦±é¡£·ëº§´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÅÄ¤Ïº£Ç¯£´·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£²ÁÃÍ´Ñ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁê¼ê¤¬·ëº§¤·¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤½¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£·ëº§¤·¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤èÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ÆÊÑ²½¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ó¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¹¤«¤µ¤º¾®µÜ¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¼ê±Û¤¬¡ÖËÍ¤Ïº££³£·ºÐ¤Ç¡¢Ì¤º§¡£¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÁêÅÄ¤Ë¼ÁÌä¡£ÁêÅÄ¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¼ê±Û¤Ï¡ÖÆÈÎ©¤·¤Æ£±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È¤ª»Å»ö¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£²ÈÂ²¤È¤«»Ò¤É¤â¤Ë³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬º£¤Ê¤¤¡£»Ò°é¤Æ¤È¤«Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ´Ñ·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¤È¤«»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤«¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ËÜÍè¤Ï½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤±¤É¡¢º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ã¤¦¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤âÁêÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤Ç¤â¡¢¼ê±Û·¯¤Í¡¢·ëº§¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¹Í¤¨¤ò´Ó¤¤¤¿¡£