¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬£Ð£Ó¤¢¤ª¤êÆ°²è¤Ç¶¯ÎõÈéÆù¡¡¶ØÃÇ°ÜÀÒ¡õ½ªÀï¤Î¥½¥È»°¿¶¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Î½ý¸ý¤Ë±ö¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡Ë¤«¤éËÜµòÃÏ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡£²£°£°£¹Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë³«Ëë¤òÁ°¤Ë¤¢¤ª¤êÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Âè£±Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¥É¤ä´ÇÈÄÁª¼ê¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤é¤¬³èÌö¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò£²Ê¬£²£¶ÉÃ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¸ø¼°£Ø¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤ÏÊÑ²½¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²æ¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬µ¤µ¤ì¡¢£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°²è¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Îà¤¤¤¤¤È¤³¤É¤êá¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²Ã¹©¡¢¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ºòµ¨ºßÀÒ¤·¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¤ÎÆâ³Ñµå¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Êµå¤òËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ë¤·¤¿¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÊÔ½¸¤À¡£¥½¥È¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹Â¦¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿Âç·¿·ÀÌó¤ò½³¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Æâ¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï£Ð£Ó¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤º½ªÀï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤È¤â°ÕÌ£¿¼¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£Á£Î£Ó£É£Ä£Å£Ä¡×¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Î½ý¸ý¤Ë±ö¤òÅÉ¤ë¡×¡Ö¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤ò¤ä¤æ¤¹¤ëÅÁÀâÅª¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÍ½¹ðÊÔ¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡ÖÎÉ¼Á¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ï¿´¤«¤é·É°Õ¤òÊ§¤¦¡£ËÜºî¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥½¥È¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤¿¤á¡¢¥½¥È¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÈéÆù¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î»ÅÂÇ¤Á¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥½¥È¤Ë¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¥ä¥¸¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¶ØÃÇ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯´Ö°ÜÀÒ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿à³Î¼¹á¤Ïº£¸å¤â¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£