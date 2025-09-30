◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第２節 神戸―メルボルンシティー（１日・御崎公園）

Ｊ１の神戸が３０日、試合前日の公式会見を実施した。吉田孝行監督とＦＷ小松蓮が出席。ＡＣＬＥ開幕２連勝に向けて、意気込みを話した。

現在、１７日のＡＣＬＥ・上海海港戦（浦東）から公式戦３連勝中だ。この試合に向けて吉田監督は「連戦も考慮してチームみんなで戦っていければ」と、メンバー変更も示唆。起用する選手は変われど「ピッチ状況などを見た上で相手の出方ももちろんあると思うが、基本的に自分たちは受け身のサッカーはしていない。主導権を取って、攻守で圧力をかけるアグレッシブな姿勢を出せればいい結果を出せる」といつも通り、チーム戦術をぶらさずに戦う。

また、新加入で今季の公式戦はＡＣＬＥのみの出場となるＧＫ権田修一の出場可能性にも言及。６月のハンガリー１部デブレツェニ退団から、加入後は試合勘なども取り戻しつつ練習を積んだ。指揮官は「加入前も個人で動いていたと聞いていますし、実戦形式（の練習）は意図的にいれるようにしていたので、彼の経験からしても問題ないと思う」と、本人の神戸での公式戦デビューも示唆した。