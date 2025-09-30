鹿児島市の住宅街で３０日朝、サルの目撃情報があいつぎました。

鹿児島市田上８丁目で３０日午前８時半ごろ視聴者が撮影した写真です。１匹のサルが、自動車の上で座っている姿が写っています。左腕を車の屋根に置き、右手を口元にあてています。

サルが目撃されたのは、田上8丁目の県道鹿児島東市来線に面した駐車場で、住宅や専門学校などが並ぶ地域です。

目撃した男性は、「大人のサルで、車の上で何かを食べている様子でした。近くにごみ捨て場があるので、そこで食べ物を拾ったのかもしれません。山が近いのでサルがいてもおかしくないですが、このあたりでは初めて見ました」と話しています。男性によると、このサルは新川の下流のほうに逃げていったということです。

鹿児島市によると、このあと午前9時台に西陵３丁目、４丁目付近でサルの目撃情報が2件あり、田上で目撃されたサルと同じ個体とみられています。その後の目撃情報はないということです。

鹿児島市で野生のサルの群れは確認されておらず、単独で行動している１匹が昨夜のうちに住宅地に迷い込み、朝になって目撃されたとみられています。これまでに被害の報告はないということです。

５月には子どもが襲われる サルへの対処「あいうえお」

鹿児島市では今年５月、錦江台の住宅街で、野生のサルに子どもが突然襲われ、ひっかかれる被害もありました。

鹿児島市では、野生のサルに出くわした時の注意事項を「あいうえお」にまとめています。サルに対する「あいうえお」は以下の通りです。

1.目をあわさない

サルと目線を合わせると威嚇されたと思い、襲う場合があります。サルの目を見ないでください。

2.いたずらしない（からかわない）

刺激を与えなければサルは襲ってきません。サルを囲ってイタズラしないようにしましょう。

3.うるさくしない（騒がない）

大声を出すとサルが興奮して人を襲ってくる可能性もあります。落ち着いて、速やかにその場から離れましょう。

4.えさを与えない

えさを与えることにより、人に慣れてしまうと家に侵入するなど地域全体に被害が発生する恐れがあります。えさは、絶対に与えないようにしましょう。

5.おいかけない

興奮しているサルは襲ってくることがあります。むやみに追いかけないようにしましょう。

（鹿児島市ホームページより）

野生のサルに出会ったら、刺激を与えず、その場から離れることが大切です。

