イマドキ小学生“今一番行きたい”テーマパーク、ディズニーやUSJを抑えた1位は…
小学館「JS研究所」は、イマドキ女子小学生のリアルな本音を聞いた、“今一番行きたい”テーマパークのアンケート結果を発表。ディズニー、USJを抑えた1位には「ちいかわパーク」が輝いた。
今回は少女まんが誌20年以上連続部数No.1「ちゃお」の2025年9月号にて、JSを中心とした読者に実施した「テーマパーク」に関するアンケート調査の結果をまとめたもの。
調査ではまず、「これまでに行ったことがあるテーマパーク」についてたずねたところ、1位「東京ディズニーランド・シー」、2位「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」、3位「サンリオピューロランド」という結果になった。
一方、「行ってみたいテーマパーク」については、1位に「ちいかわパーク」がランクイン。「ちいかわパーク」は今年7月28日、東京・池袋サンシャインシティ内にグランドオープンした「ちいかわ」の世界に入り込める体験型施設だ。2位「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」、3位「サンリオピューロランド」、4位「東京ディズニーランド・シー（R）」など、人気テーマパークを抑えての1位となった。
また、JSの間での「ちいかわ」人気の高さを裏付けるように、「ちゃお」2025年6月号BIGアンケートにおける「好きなキャラクター」についての調査では、「ちいかわ」がサンリオの人気キャラクター「シナモン」「クロミ」に次いで3位になっている。
今回の結果について、「ちゃお」編集長は「今回のアンケート結果を拝見して、子どもたちの“好き”や“行きたい”がとてもリアルに伝わってきて、ワクワクしました。東京ディズニーランド・シーはもちろん、ちいかわパークが『行きたいテーマパーク』の1位というのは、今の子どもたちがキャラクターの世界観そのものに浸る体験を大切にしている証拠です。JSたちにとってキャラクターがすごく大切になっています」とコメント。
そして「好きなキャラクターでは、シナモン、クロミ、ちいかわが大人気！JSたちがルックスのかわいさはもちろん、ストーリーやキャラクターの特性もよく吟味していることを感じます。ちゃおとしても、物語の世界観をしっかり届けて、読者のみんなが心から“入っていける場所”をこれからも作っていきたい、とあらためて思いました」と語っている。
