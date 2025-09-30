【ユーロ圏】
フランス消費支出（8月）15:45
予想　0.2%　前回　-0.3%（前月比)

フランス消費者物価指数（速報）（9月）15:45
予想　-0.8%　前回　0.4%（前月比)
予想　1.3%　前回　0.9%（前年比)

フランス生産者物価指数（8月）15:45
予想　N/A　前回　0.4%（前月比)
予想　N/A　前回　0.4%（前年比)

ドイツ雇用統計（9月）16:55
予想　6.3%　前回　6.3%（失業率)　
予想　0.7万人　前回　-0.9万人（失業者数)

ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.2%（前年比)　
予想　0.1%　前回　0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.2%　前回　2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【スイス】
KOFスイス先行指数（9月）16:00
予想　97.1　前回　97.4

【トルコ】
雇用統計（8月）16:00
予想　N/A　前回　8.0%（失業率)

貿易収支（8月）16:00
予想　-41.5億ドル　前回　-64.4億ドル

【南アフリカ】
貿易収支（8月）21:00
予想　175.0億ランド　前回　203.0億ランド

【ブラジル】
雇用統計（8月）21:00
予想　5.6%　前回　5.6%（失業率)

【米国】
住宅価格指数（7月）22:00
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前月比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）22:00
予想　1.93%　前回　2.14%（前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45
予想　43.2　前回　41.5

JOLTS求人件数（8月）23:00
予想　716.0万人　前回　718.1万人

コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）23:00
予想　96.1　前回　97.4

※予定は変更されることがあります。