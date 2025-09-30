これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス消費支出（8月）15:45
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
フランス消費者物価指数（速報）（9月）15:45
予想 -0.8% 前回 0.4%（前月比)
予想 1.3% 前回 0.9%（前年比)
フランス生産者物価指数（8月）15:45
予想 N/A 前回 0.4%（前月比)
予想 N/A 前回 0.4%（前年比)
ドイツ雇用統計（9月）16:55
予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)
予想 0.7万人 前回 -0.9万人（失業者数)
ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)
予想 0.1% 前回 0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.2% 前回 2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【スイス】
KOFスイス先行指数（9月）16:00
予想 97.1 前回 97.4
【トルコ】
雇用統計（8月）16:00
予想 N/A 前回 8.0%（失業率)
貿易収支（8月）16:00
予想 -41.5億ドル 前回 -64.4億ドル
【南アフリカ】
貿易収支（8月）21:00
予想 175.0億ランド 前回 203.0億ランド
【ブラジル】
雇用統計（8月）21:00
予想 5.6% 前回 5.6%（失業率)
【米国】
住宅価格指数（7月）22:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）22:00
予想 1.93% 前回 2.14%（前年比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45
予想 43.2 前回 41.5
JOLTS求人件数（8月）23:00
予想 716.0万人 前回 718.1万人
コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）23:00
予想 96.1 前回 97.4
※予定は変更されることがあります。
フランス消費支出（8月）15:45
予想 0.2% 前回 -0.3%（前月比)
フランス消費者物価指数（速報）（9月）15:45
予想 -0.8% 前回 0.4%（前月比)
予想 1.3% 前回 0.9%（前年比)
フランス生産者物価指数（8月）15:45
予想 N/A 前回 0.4%（前月比)
予想 N/A 前回 0.4%（前年比)
ドイツ雇用統計（9月）16:55
予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)
予想 0.7万人 前回 -0.9万人（失業者数)
ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)
予想 0.1% 前回 0.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.2% 前回 2.1%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【スイス】
KOFスイス先行指数（9月）16:00
予想 97.1 前回 97.4
【トルコ】
雇用統計（8月）16:00
予想 N/A 前回 8.0%（失業率)
貿易収支（8月）16:00
予想 -41.5億ドル 前回 -64.4億ドル
【南アフリカ】
貿易収支（8月）21:00
予想 175.0億ランド 前回 203.0億ランド
【ブラジル】
雇用統計（8月）21:00
予想 5.6% 前回 5.6%（失業率)
【米国】
住宅価格指数（7月）22:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）22:00
予想 1.93% 前回 2.14%（前年比)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45
予想 43.2 前回 41.5
JOLTS求人件数（8月）23:00
予想 716.0万人 前回 718.1万人
コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）23:00
予想 96.1 前回 97.4
※予定は変更されることがあります。