テクニカルポイント ポンドドル、短期下降トレンド、上値メドは１０日線

テクニカルポイント ポンドドル、短期下降トレンド、上値メドは１０日線



1.3657 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3610 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3525 一目均衡表・基準線

1.3501 21日移動平均

1.3493 一目均衡表・転換線

1.3492 100日移動平均

1.3476 10日移動平均

1.3466 一目均衡表・雲（上限）

1.3440 現値

1.3431 一目均衡表・雲（下限）

1.3345 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3341 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3137 200日移動平均



ポンドドルは９中旬以降、短期下降トレンドを形成している。足元では一目均衡表の雲（１．３４３１－１．３４６６）になかに位置している。ＲＳＩ（１４日）は４５．９と、若干の売りバイアス優勢となっている。現在は下げ一服となっており、上値メドとして１０日線１．３４７６が参照ポイントとなっている。

