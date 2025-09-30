テクニカルポイント　ポンドドル、短期下降トレンド、上値メドは１０日線

1.3657　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3610　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3525　一目均衡表・基準線
1.3501　21日移動平均
1.3493　一目均衡表・転換線
1.3492　100日移動平均
1.3476　10日移動平均
1.3466　一目均衡表・雲（上限）
1.3440　現値
1.3431　一目均衡表・雲（下限）
1.3345　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3341　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3137　200日移動平均

　ポンドドルは９中旬以降、短期下降トレンドを形成している。足元では一目均衡表の雲（１．３４３１－１．３４６６）になかに位置している。ＲＳＩ（１４日）は４５．９と、若干の売りバイアス優勢となっている。現在は下げ一服となっており、上値メドとして１０日線１．３４７６が参照ポイントとなっている。