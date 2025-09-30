群馬県草津町の黒岩信忠町長（７８）と町長室で性交渉したとの告白が電子書籍に載り、町長の名誉を傷つけたなどとして名誉毀損（きそん）と虚偽告訴の罪に問われた元町議の女（５６）に対し、前橋地裁（山下博司裁判長）は２９日、懲役２年、執行猶予５年（求刑・懲役２年）の判決を言い渡した。

民事訴訟に続き、刑事訴訟でも告白は虚偽と認定された。電子書籍掲載から６年、一連の問題に大きな区切りがついたことになる。

判決によると、元町議は電子書籍の著者（名誉毀損罪で有罪判決が確定）と共謀し、２０１９年１１月、「町長室で黒岩信忠町長と肉体関係をもちました」などと記した電子書籍をインターネットに掲示させ、町長の名誉を傷つけた。２１年１２月には強制わいせつの被害を受けていないのに、前橋地検に告訴状を提出した。

公判では、町長室でのわいせつ行為の有無と、書籍発行で著者との共謀があったかが争点となったが、いずれも検察側の主張が認められた。

弁護側は元町議の虚偽告訴を認める一方、「胸や太ももを触るなどのわいせつ行為はあった」と主張したが、判決は、元町議が町長室で録音した音声にわいせつ行為をうかがわせる音声がないことなどを根拠に、「わいせつ行為はない」と判断した。

書籍発行の前に、元町議は、町長と肉体関係をもった旨を記した文書を著者に送った。弁護側は「著者が原稿を見せず無断で発行した」などと名誉毀損罪での無罪を主張したが、判決は、元町議が原稿は著者に任せるとメールしていたことなどから、「文書が引用されることを十分認識していた」と共謀の成立を認めた。

判決で山下裁判長は「被害者の名誉を大きく害した。不合理な弁解に終始して反省の態度はみられない」と非難。一方、報道で相応の社会的制裁を受けたなどとして、執行猶予をつけた。

この問題では、黒岩町長が元町議らに慰謝料支払いなどを求めた民事訴訟を起こし、昨年１１月、元町議に１６５万円の支払いを命じた東京高裁判決が確定している。

黒岩町長は２９日の判決後、県庁で記者会見し、「私の主張を全て認めてくれて感謝したい」と判決を評価。「町の信用を取り戻すために戦ってきた。６年は長かった」と話した。

同町出身の山本知事は記者団に「町長のことを１００％信じていた」と述べ、「極めて腹立たしい事件だったが、公正に判断が下って良かった」と語った。