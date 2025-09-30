乳がんの一つ『浸潤性小葉がん』に罹り、昨年11月に右胸全摘手術を受け、治療に取り組んでいることを公表しているタレントの梅宮アンナさんが、2020年6月に悪性リンパ腫寛解の診断を受けたフリーアナウンサーの笠井信輔さんにエールを送りました。



【写真を見る】【 がんサバイバー 】梅宮アンナさん 入院の笠井信輔さんにエール「イチニチも早く体調が戻ります様に」イベント登壇も回想





アンナさんは「先日笠井さんとご一緒させて頂きました」と、トークイベント時の写真を組み合わせた動画を投稿。アンナさんは「がんサバイバーとして笠井さんとご一緒になる事が幾度とありました」と回想。笠井さんについて「いつもパワフル」「大変お仕事を頑張っておられて」「日本中飛び回っていて」とリスペクトを伝えています。









先日笠井さんが帯状疱疹で入院したことを受けてLINEで笠井さんに連絡したというアンナさん。「笠井さんが、、この仕事が好きでね。。って言った。」と振り返り、「私は笠井さんの気持ちよ〜くわかるんだ。」「仕事ができる事、仕事がある事に感謝をして、何か人の為に何かをしたい、残したいと言う気持ちがある」と、アンナさん自身の気持ちを重ねています。









アンナさんは「笠井さんは、早くお仕事したい！って言ってましたよ」「イチニチも早く体調が戻ります様に」とエールを送り、笠井さん＆アンナさん＆夫の世継恭規さんの3ショット写真も合わせて動画内で披露しています。

【担当：芸能情報ステーション】