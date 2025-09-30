クマの目撃件数が例年を大幅に上回っていることなどを踏まえて、県はツキノワグマ出没警報を11月30日まで延長しました。



ツキノワグマの目撃件数が例年より多い場合に発令されるツキノワグマ出没警報は、今年度は当初、5月8日から7月28日までの期間で発令されました。



その後も目撃件数が例年を大幅に上回っていたため、今月30日まで延長されていましたが、その状況は変わらず、また、今月に入ってから人身被害も増えていることなどから、県は、11月30日までの延長を決めました。





県自然保護課は、「本来であれば、秋になるとクマの出没は少なくなる傾向にあるが、今年はそれが見込めず、出没が多い状況は今後も続く」と予想しています。

♦ツキノワグマによる近年の人身被害の状況

また、県自然保護課は2020年から去年までの5年間のクマによる人身被害の調査結果をまとめ、公表しています。

〇発生時間帯 あらゆる時間帯で人身被害発生

（98件108人のデータより）



午前3時～6時 11件

午前6時～9時 21件

午前9時～正午 20件

正午～午後3時 16件

午後3時～6時 23件

午後6時～9時 6件

午後9時～午前0時 1件



クマの動きは早朝や夕方に活発になるといわれていますが、人身被害はあらゆる時間帯で発生していて、いつでも注意が必要です。

〇被害時の行動 日欧生活の中で襲われた人が多数

（98件108人のデータより）



最も多いのが、ゴミ出しや新聞配達、施設点検や通学中などが含まれる地域内活動で23人、次いで農作業が22人、散歩が21人となっています。



釣りや捕獲活動、山岳パトロールなどが含まれるその他は13人、自宅周辺作業が9人です。



また、山菜採り、クリ拾いは8人ずつ、キノコ採りは4人です。



日常生活の中で被害に遭った人が多いことがわかります。

〇音が鳴るものの所持状況 8割近くが不所持

（対策の実施状況を確認できた61件65人のデータより）



鈴やラジオなどの音が鳴るものを持っていなかったのが48件、持っていたものの、荷物の中に入れたままなど適切に使用されていなかったのが10件、十分な音量の音が鳴るものを所持していたのが3件となっています。



県自然保護課は「人の生活圏に近い場所で人身被害が多く発生していて、『ここでは音出しは必要ない』と考えていた人も少なくない」として、「特に今年の秋は、いつでも・どこでも・誰でもクマに遭遇する可能性があるため、音が鳴るものを所持するなど、基本のクマ対策を徹底してほしい」と呼びかけています。