岡山市教育委員会は、きょう（9月30日）、岡山市立小学校の男性講師（26）を懲戒免職処分にしたと発表しました。

岡山市教委によりますと、男性講師は、今年7月5日の午後3時頃から午後6時20分頃までの間、自宅で、SNSで知り合った女性に現金1万円を渡し、18歳未満であることを認識しながらみだらな行為を行ったということです。

岡山市教育委員会は、この男性講師に免職の処分、また、上司である校長に対して文書訓告を行いました。

男性講師（26）は

岡山市教委によりますと、男性講師は「信頼してくれていた子どもたちや保護者の皆様を裏切ってしまったことについて、心から反省しています。教職員や地域の方々にも多大な不安とご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした」と反省しているということです。

岡山市の三宅泰司教育長は、「教育関係者が総力を挙げて不祥事の根絶に取り組んでいる中、懲戒処分を行うことになったということを非常に重く受け止めている。今後再発防止に向けて一層強力に取り組む」とコメントしています。