３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円２９銭前後と前日午後５時時点に比べ２８銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７３円９９銭前後と同２３銭程度のユーロ安・円高で推移している。



同日に日銀が発表した９月１８～１９日開催分の金融政策決定会合の主な意見は、利上げに前向きな意見と慎重な意見が交錯する内容だった。外為市場への反応は限られたものの、１０月会合の利上げシナリオを後退させるまでには至らなかった。四半期末で実需筋とみられる取引が活発化するなかで、午前中に一時１ドル１４８円８０銭台までドル高・円安方向に振れたが、その後は一転してドル円は軟化した。財務省が実施した２年債入札が低調な結果となり、中期債の利回りに上昇圧力が高まったこともドル円の重荷となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７３３ドル前後と同０．０００６ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS