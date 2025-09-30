アンドＳＴ、上期経常が24％減益で着地・6-8月期も41％減益

アンドエスティＨＤ <2685> [東証Ｐ] が9月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比24.3％減の77.9億円に減り、通期計画の190億円に対する進捗率は41.0％にとどまり、5年平均の48.1％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比97.8％増の112億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比41.0％減の23.6億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.5％→3.3％に悪化した。



