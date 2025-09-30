¼«¿È¤ÎºÛÈ½¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¡©´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¡¢¸¡»¡¤Ë·ãÅÜ¡Ö1¿³Ìµºá¡¢2¿³Íºá¡£µÕ¤Ê¤éÌµºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢±¿¼¡Âè¤À¡×
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¸¡»ö¤¿¤Á¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤°Æ·ï¤òµ¯ÁÊ¤·¡¢Ìµºá¤¬½Ð¤ì¤ÐÌÈÀÕ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¹µÁÊ¡¦¾å¹ð¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹µÁÊÀ©ÅÙ¤Î²þÁ±¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï9·î30Æü¡¢¥½¥¦¥ëÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¤ÎÂçÅýÎÎ¼¼¤Ç¼çºË¤·¤¿¹ñÌ³²ñµÄ¤Ç¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ÛË¡Ì³ÉôÄ¹´±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢¡Ö·º»ö½èÈ³¸¢¤òÍðÍÑ¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤¼ÊüÃÖ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Ï10¿Í¤ÎÈÈ¿Í¤òÆ¨¤·¤Æ¤â¡¢1¿Í¤ÎÑÍºá¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢Íºá¤«¡¢Ìµºá¤«µ¿¤ï¤·¤¤¾ì¹ç¤ÏÌµºá¤È¤»¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ÛÄ¹´±¤¬¡Ö¸¡»¡¤Ï¤½¤ì¤È¤ÏµÕ¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤À¡£¸¡»¡¤Ï¾¡¼ê¤Ë¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¯ÁÊ¤·¤Æ¶ì¤·¤á¡¢¿ÈÆâ¤Ê¤éºá¤¬ÌÀÇò¤Ç¤â¸«Æ¨¤¹¡£´ð½à¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸¡»¡¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£¸å¤Ï¸¡»¡²þ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢»ä¤Îµ¿Ìä¤Ï¡¢ÌµÇ°¤Ë¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢²¿Ç¯¤â¶â¤ò¤«¤±¤ÆºÛÈ½¤ò¼õ¤±Ìµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸¡»¡¤¬ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¹µÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂç¶â¤ò¤«¤±¶ìÏ«¤·¤ÆÌµºá¤òÆÀ¤Æ¤â¡¢¡Ê¸¡»¡¤¬¡Ë¤Þ¤¿¾å¹ð¤·¤ÆºÇ¹âºÛ¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ÐÇüÂç¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ìµºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²ÈÄí¤ÏÇËÃ¾¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£º£¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö1¿³¤ÇºÛÈ½´±3¿Í¤¬Ìµºá¤òÀë¹ð¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ê¸¡»¡¤Ï¡ËÉ¬¤º¹µÁÊ¤¹¤ë¡£¹âºÛ¤Î¹µÁÊ¿³¤ÇºÛÈ½´±¤¬Íºá¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂÅÅö¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤·¡¢¡Ö3¿Í¤¬Ìµºá¤È¸À¤¤¡¢3¿Í¤¬Íºá¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢Ìµºá¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Íºá¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£3¿Í¤¬Ìµºá¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÊÌ¤Î3¿Í¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÍºá¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤«¡×¤È½Å¤Í¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£
ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¡Öºá¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤¬Æ¨¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏË¡¤Î¸¶Â§¤ËÈ¿¤¹¤ë¡£ÑÍºá¤ÇÁ´ºâ»º¤ò¼º¤¤¿ÍÀ¸¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ÛÄ¹´±¤¬¡Ö1¿³¤ÇÌµºá¤¬½Ð¤¿»ö·ï¤¬¹µÁÊ¿³¤ÇÍºá¤ËÊ¤¤ë³ÎÎ¨¤Ï5¡ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö95¡ó¤ÏÌµºá¤ò¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹µÁÊ¿³¤Ø¹Ô¤¡¢¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Ìµºá»ö·ï¤¬ºÇ¹âºÛ¤ÇÊ¤¤ë¤Î¤Ï1¡óÂæ¤Ê¤é¡¢98¡ó¤Ï¤¿¤À¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ÛÄ¹´±¤â¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢ÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´ÌÌÅª¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤äË¡Î§Å¬ÍÑ¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤Ïµ©¤À¡×¤È¤·¡¢¹µÁÊ¡¦¾å¹ð¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È±þ¤¸¤¿¡£
ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö1¿³¤Ç²¿Ç¯¤âºÛÈ½¤·¡¢²È¤òÇä¤Ã¤ÆÊÛ¸îÈñ¤ò¹©ÌÌ¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ìµºá¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤â¡Ê¸¡»¡¤¬¡Ë¹µÁÊ¤¹¤ë¡£Ê¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤»¤¤¤¼¤¤5¡ó¤Ê¤Î¤Ë95¡ó¤ÏÌµÂÌ¤Ê¶ìÏ«¤À¡£¹ñ²È¤¬¹ñÌ±¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ì¤Û¤É»Ä¹ó¤Ê¤Î¤«¡×¤È²þ¤á¤ÆÈóÆñ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤òÍðÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê»Ø´ø¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢µ¬Â§¤ä¸¡»ö¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤ê¤·¤í¡£1¿³¤ÏÌµºá¡¢2¿³¤ÏÍºá¤È¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢½çÈÖ¤¬µÕ¤Ê¤éÌµºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£·ë¶É¤Ï±¿¼¡Âè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ÛÄ¹´±¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ê¸¡»¡¡ËÁíÄ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ø´ø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ËèÆü¸¡»¡¤Î¶ÈÌ³Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¸ýÆ¬¤Ç»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÍ¥½¨¤ÊË¡Ì³ÉôÄ¹´±¤¬¸òÂå¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡ÖÀ©ÅÙÅª¤Ëµ¬Äê¤ò¤¹¤Ù¤Æ²þÀµ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¼«¿È¤Î¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÎºÛÈ½¾õ¶·¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¡¢À¯³¦¤Î°ìÉô¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÎÆ±°ãÈ¿»ö·ï¤Ï¡¢1¿³¤Ç2024Ç¯11·î¤ËµÄ°÷»ñ³ÊÁÓ¼º¤ËÅö¤¿¤ëÄ¨Ìò1Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£2¿³¤Ç¤Ïº£Ç¯3·î¤ËÌµºá¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÏÍºá¤Î¼ñ»Ý¤ÇÇË´þº¹¤·Ìá¤·¤¿¡£
