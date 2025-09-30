30日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数478、値下がり銘柄数965と、値下がりが優勢だった。



個別ではセイファート<9213>が一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス<1407>、ファーストコーポレーション<1430>、暁飯島工業<1997>、日和産業<2055>、塩水港精糖<2112>など58銘柄は年初来高値を更新。ソフト９９コーポレーション<4464>、Ｓｐｅｅｅ<4499>、メタプラネット<3350>、ａｂｃ<8783>、ｆｏｎｆｕｎ<2323>は値上がり率上位に買われた。



一方、ひらまつ<2764>、鈴茂器工<6405>が年初来安値を更新。大和自動車交通<9082>、ネクストウェア<4814>、ゼネラルパッカー<6267>、ナイガイ<8013>、大盛工業<1844>は値下がり率上位に売られた。



