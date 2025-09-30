ETF売買代金ランキング＝30日大引け
30日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 100765 -11.1 34970
２. <1540> 純金信託 28996 55.4 19000
３. <1357> 日経Ｄインバ 13540 2.8 7677
４. <1321> 野村日経平均 12332 62.9 46630
５. <1360> 日経ベア２ 11211 -8.2 188.5
６. <1458> 楽天Ｗブル 8890 -13.8 41480
７. <1306> 野村東証指数 8201 27.9 3283.0
８. <1579> 日経ブル２ 6394 -7.2 376.1
９. <2036> 金先物Ｗブル 4868 36.7 137700
10. <1542> 純銀信託 4795 15.7 22800
11. <1541> 純プラ信託 3593 -30.7 8427
12. <1326> ＳＰＤＲ 2767 -4.0 52790
13. <1308> 上場東証指数 2757 114.9 3250
14. <314A> ｉＳゴールド 2389 13.4 272.3
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2345 33.5 53760
16. <1328> 野村金連動 2321 77.7 13745
17. <1459> 楽天Ｗベア 2144 -11.4 309
18. <1568> ＴＰＸブル 2141 -24.5 611.7
19. <1329> ｉＳ日経 1682 -40.2 4674
20. <1320> ｉＦ日経年１ 1646 -21.7 46490
21. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 1467 101.0 9305
22. <2644> ＧＸ半導日株 1365 -24.6 2195
23. <1615> 野村東証銀行 1064 -17.8 472.3
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1020 17.1 2226
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 984 -37.4 2078.5
26. <2628> ｉＦＥ科創板 953 -9.0 3880
27. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 798 -39.9 636.0
28. <2631> ＭＸナスダク 784 275.1 26155
29. <1489> 日経高配５０ 780 -33.1 2586
30. <1330> 上場日経平均 737 -12.4 46670
31. <2553> Ｏｎｅ中国５ 699 -3.7 2247.0
32. <1358> 上場日経２倍 653 7.6 65790
33. <1671> ＷＴＩ原油 647 343.2 3024
34. <1580> 日経ベア 634 12.6 1258.0
35. <1346> ＭＸ２２５ 619 18.1 46740
36. <1655> ｉＳ米国株 606 -29.5 711.3
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 576 2.9 57480
38. <404A> ＧＸ中テ１０ 557 18.5 1255
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 555 5.3 1120
40. <1699> 野村原油 550 180.6 389.6
41. <2038> 原油先Ｗブル 528 145.6 1485
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 525 67.2 193
43. <1673> ＷＴ銀 509 23.8 6475
44. <2513> 野村外国株式 496 84.4 2909.0
45. <159A> 野村Ｐ１５０ 493 12225.0 590.5
46. <425A> ＧＸ純金 477 48.6 307.3
47. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 472 -40.3 1988
48. <1398> ＳＭＤリート 449 -62.6 1971.5
49. <2244> ＧＸＵテック 405 6.3 2860
50. <1545> 野村ナスＨ無 404 -83.9 36840
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
