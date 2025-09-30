　30日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　100765　　 -11.1　　　 34970
２. <1540> 純金信託　　　　 28996　　　55.4　　　 19000
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 13540　　　 2.8　　　　7677
４. <1321> 野村日経平均　　 12332　　　62.9　　　 46630
５. <1360> 日経ベア２　　　 11211　　　-8.2　　　 188.5
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8890　　 -13.8　　　 41480
７. <1306> 野村東証指数　　　8201　　　27.9　　　3283.0
８. <1579> 日経ブル２　　　　6394　　　-7.2　　　 376.1
９. <2036> 金先物Ｗブル　　　4868　　　36.7　　　137700
10. <1542> 純銀信託　　　　　4795　　　15.7　　　 22800
11. <1541> 純プラ信託　　　　3593　　 -30.7　　　　8427
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2767　　　-4.0　　　 52790
13. <1308> 上場東証指数　　　2757　　 114.9　　　　3250
14. <314A> ｉＳゴールド　　　2389　　　13.4　　　 272.3
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2345　　　33.5　　　 53760
16. <1328> 野村金連動　　　　2321　　　77.7　　　 13745
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2144　　 -11.4　　　　 309
18. <1568> ＴＰＸブル　　　　2141　　 -24.5　　　 611.7
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　1682　　 -40.2　　　　4674
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　1646　　 -21.7　　　 46490
21. <2629> ｉＦＥＧＢＡ　　　1467　　 101.0　　　　9305
22. <2644> ＧＸ半導日株　　　1365　　 -24.6　　　　2195
23. <1615> 野村東証銀行　　　1064　　 -17.8　　　 472.3
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1020　　　17.1　　　　2226
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 984　　 -37.4　　　2078.5
26. <2628> ｉＦＥ科創板　　　 953　　　-9.0　　　　3880
27. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 798　　 -39.9　　　 636.0
28. <2631> ＭＸナスダク　　　 784　　 275.1　　　 26155
29. <1489> 日経高配５０　　　 780　　 -33.1　　　　2586
30. <1330> 上場日経平均　　　 737　　 -12.4　　　 46670
31. <2553> Ｏｎｅ中国５　　　 699　　　-3.7　　　2247.0
32. <1358> 上場日経２倍　　　 653　　　 7.6　　　 65790
33. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 647　　 343.2　　　　3024
34. <1580> 日経ベア　　　　　 634　　　12.6　　　1258.0
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 619　　　18.1　　　 46740
36. <1655> ｉＳ米国株　　　　 606　　 -29.5　　　 711.3
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 576　　　 2.9　　　 57480
38. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 557　　　18.5　　　　1255
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 555　　　 5.3　　　　1120
40. <1699> 野村原油　　　　　 550　　 180.6　　　 389.6
41. <2038> 原油先Ｗブル　　　 528　　 145.6　　　　1485
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 525　　　67.2　　　　 193
43. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 509　　　23.8　　　　6475
44. <2513> 野村外国株式　　　 496　　　84.4　　　2909.0
45. <159A> 野村Ｐ１５０　　　 493　 12225.0　　　 590.5
46. <425A> ＧＸ純金　　　　　 477　　　48.6　　　 307.3
47. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 472　　 -40.3　　　　1988
48. <1398> ＳＭＤリート　　　 449　　 -62.6　　　1971.5
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 405　　　 6.3　　　　2860
50. <1545> 野村ナスＨ無　　　 404　　 -83.9　　　 36840
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース