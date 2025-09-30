本命にしか言わない！男性が“特別な女性”だけに言う「愛情セリフ」３選
恋愛中、男性の本気度を知る一番のヒントは「言葉の選び方」。男性は本命女性に対しては、自分でも気づかないうちに“特別扱い”してしまうものです。そこで今回は、遊び相手には絶対言わない、本命女性にしか言わない「愛情セリフ」を紹介します。
「無理しないでね、体大事にして」
体調や仕事の忙しさを気にかけるセリフは、男性があなたを大切に思っている証拠。遊び相手には軽いノリの言葉しかかけませんが、本命には“長く一緒にいたい”気持ちがあるからこそ、健康や生活を気づかう言葉が自然に出るのです。
「次は〇〇に一緒に行こう」
未来の予定を共有するのは、あなたとの関係を長期的に考えているサイン。「今だけ楽しめればいい」相手にはわざわざ未来を絡めません。旅行やイベントなど先の話が出るなら、本命度はかなり高めです。
「ありがとう、助かったよ」
男性は本命女性には感謝を素直に伝えようとします。小さなことでも「ありがとう」と言えるのは、あなたを“当たり前の存在”にしていないから。遊び相手だと雑に扱う男性も、本気の相手には自然と感謝が増えるものです。
男性の言葉は、その場の雰囲気よりも本音が出やすいサイン。今回挙げたセリフが揃えば、本気であなたを大切に思っている可能性大ですよ。
