日経平均30日大引け＝3日続落、111円安の4万4932円 日経平均30日大引け＝3日続落、111円安の4万4932円

30日の日経平均株価は前日比111.12円（-0.25％）安の4万4932.63円と3日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は520、値下がりは1037、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は133.8円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が71.97円、ファストリ <9983>が28.38円、東エレク <8035>が14.7円、ＫＤＤＩ <9433>が10.14円と並んだ。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を24.33円押し上げ。次いでコナミＧ <9766>が15.04円、中外薬 <4519>が13.08円、信越化 <4063>が12.67円、日東電 <6988>が9.80円と続いた。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は保険業で、以下、銀行業、精密機器、医薬品が続いた。値下がり上位には鉱業、海運業、鉄鋼が並んだ。



株探ニュース

