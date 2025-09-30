ETF売買動向＝30日大引け、全銘柄の合計売買代金2596億円 ETF売買動向＝30日大引け、全銘柄の合計売買代金2596億円

30日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比2.0％減の2596億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.8％減の1649億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> 、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> など19銘柄が新高値。ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株） <2530> は7.08％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.99％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は4.10％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> は4.02％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.45％安と大幅に下落。



日経平均株価が111円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1007億6500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1209億7000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が135億4000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が123億3200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が112億1100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が88億9000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が63億9400万円の売買代金となった。



株探ニュース

