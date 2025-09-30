好きじゃないとできない！男性が「心底惚れた女性だけ」にすること

写真拡大


男性には好きな女性にしか見せない言動があります。

そこで今回は、そんな男性が「心底惚れた女性だけ」にすることをチェックしてみましょう。

２人きりで過ごすことにこだわる


男性は本気で恋をすると、馴れ合いと呼べる関係性になれるまでは、女性と２人きりで過ごすことにこだわるようになります。

例えば、食事に出かける際も絶対に他の人を誘おうとはしませんし、女性が他の人を誘おうとするものなら慌てて止めるはず。

また、２人きりで過ごす時間をとても大切にするので、スマホを極力触らないようにしたり、女性が快適に楽しく過ごせるような雰囲気作りを頑張ったりなど、女性のことを気遣う行動が随所で見られるでしょう。

お気に入りの場所、行きつけのお店に連れて行く


男性は本気で好きになった女性ができると、自分のお気に入りの場所や行きつけのお店に連れて行こうともします。

そういったパーソナルスペースに女性を連れて行くことで、自分のことを少しでも知ってもらえたらと考えているのでしょう。

また、女性に対して自分の秘密を明かすような行動をすることで、心を許していること、そして自分の恋の本気度をわかってもらいたいのです。

気になる男性、好きな男性が今回紹介した行動をしてくれているなら、あなたに本気で恋しているのは確実なので、しっかり関係を育んでいきましょうね。

🌼好きな子にしかできない。男性が「本気で惚れた女性」にすること