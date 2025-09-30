山中柔太朗、ダウ90000上原と“サッカー友達”に「こんなに話が合う人いない」
M!LKの山中柔太朗が30日、都内で行われた10月9日スタートのテレ東木ドラ24『できても、できなくても』（毎週木曜 深0：30）記者会見に出席。共演者のうちのひとり・上原佑太（ダウ90000）と「こんなに話が合う人いない」というほど、趣味がピッタリ合うことを明かした。
【集合ショット】誇らしげな顔を浮かべる宇垣美里＆山中柔太朗ら豪華出演陣
ドラマのタイトルにちなみ「できたこと、できなかったこと」をトークする中で、山中は「サッカーを見るのがめっちゃ好きなのですが（撮影現場で）サッカー友達ができました」とうれしそうに上原を紹介。上原が「ウィキペディアとか見て、山中さんと仲良くするにはサッカーだと（笑）。運命なんじゃないかっていうくらい趣味が合う」と明かすと、山中も「連絡先を交換しました」と声を弾ませていた。
電子コミック配信サイト「コミックシーモア」とのドラマ制作プロジェクトの第2弾として“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描く朝日奈ミカ氏による電子漫画『できても、できなくても』を実写化する。
自分より他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠（32）は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏に振られ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男子・月留真央（26）と出会う…というストーリーとなっている。
会見にはそのほか、宇垣美里、樋口日奈、渋谷謙人、古屋呂敏、水崎綾女も出席した。
会見にはそのほか、宇垣美里、樋口日奈、渋谷謙人、古屋呂敏、水崎綾女も出席した。