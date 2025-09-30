NBA2シーズン目をシカゴ・ブルズで迎える河村勇輝選手が、トレーニングキャンプを前にインタビューに答えました。

グリズリーズとの1年契約を終え、サマーリーグを経てシカゴ・ブルズとの2Way契約をつかみ取った河村選手。「今でもシカゴ・ブルズの一員でいることがすごく不思議でたまらない。未だに信じられないことは多い」といいます。

新たな背番号は、高校の時もつけていた“8番”。「高校というのは僕にとってすごく大事な期間だったなと思いますし、自分がこうバスケットをやってきた中で、8番というのはすごく深い番号だと思っているので、そういった意味で今回このような番号をつけることができてすごく嬉しいです」と感慨深げに話しました。

ポイントガードが多いブルズでプレーすることになり、ライバルが多い状況ですが、「たくさんポイントガードがいることによって練習や試合の中でもいろんなことを学べる。そこで吸収して成長できれば」と前向きに捉えています。

昔から父とともに動画を見ていたというチーム。「今自分がその一員としてプレーできることをすごく光栄に思っている。何より本当に伝統あるチームだと思うので、恥のないようなプレーと、ファンの皆さんの期待にしっかりと応えられるように」と意気込みを口にしました。