メタルダンスユニット「BABYMETAL」元メンバー、YUIMETALとして知られる水野由結（26）が、9月30日をもって所属事務所「アミューズ」を退所したことが発表された。アミューズの公式サイトを通じて伝えられた。

同サイトで「この度、水野由結が2025年9月30日をもちまして弊社を退所致しますことをご報告させていただきます。これまで幾度となく本人との話し合いを重ねた結果、エンタメという世界から離れて自分自身のペースで人生を歩んでいきたいという本人の気持ちを尊重し、弊社との契約をこのタイミングで終了することとなりました」と報告された。

そして「これまで長きにわたり応援頂きましたファンの皆様、関係者の皆様に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。今後は弊社所属という形ではなくなってしまいますが、水野由結のこれからの人生も変わらず応援していきたいと思っております。皆様方におかれましても、本人の新たな選択を温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

水野は2010年からBABYMETALのメンバーとして活動。アイドルグループ「さくら学院」にも所属しており、2015年3月に卒業した。その後、18年10月にBABYMETALからの脱退を発表していた。