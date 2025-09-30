アメックスがGoogle Payに対応 - Android端末でタッチ決済が可能に
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.は9月29日、日本で発行するカードのGoogle Payへの対応を開始した。
アメリカン・エキスプレスのカードで Google Payが利用可能に
同社が提供するタッチ決済は、カードまたはそれを登録したスマートフォンを決済端末にかざすだけで支払いが完了するスマートな決済方法。コンビニエンスストアやドラッグストアなどでの買い物はもちろん、全国の交通機関でも使えるところが増えており、現在は160を超える全国の交通機関で利用可能となっている。
今回、Google Payへの対応が開始されたことにより、Androidスマートフォンを保有するユーザーは、同社が発行するクレジットカード(他社発行の提携カードを除く)をGoogle Payに登録することで利用できるようになった。
これにより、Android端末を用いたコンビニエンスストアや交通機関でのタッチ決済が可能となるほか、Google Payに対応する各種アプリやECサイトでのオンライン決済にも利用できる。
アメリカン・エキスプレスのタッチ決済
