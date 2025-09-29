いつ別れてもおかしくない。そんなカップルに共通して見られる「傾向」
好きな人と付き合えたからといって、その関係が続く保証はありません。
そこで今回は、いつ別れてもおかしくないカップルに共通して見られる「傾向」を紹介します。
根本的に価値観が大きくズレている
根本的に価値観が大きくズレているカップルはいつ別れてもおかしくないと言えます。
特に金銭感覚や異性関係についての価値観のズレは、別れの直接の原因になるでしょう。
金銭感覚で言えば、例えば片方が節約タイプで片方が浪費家タイプだとお金のことで喧嘩や言い争いが絶えなくなってしまうもの。
コミュニケーションの不足
コミュニケーションの不足もいつ別れてもおかしくないカップルに共通して見られる傾向です。
そういうカップルはパートナーに自分の本音をぶつける機会が少ないので、信頼関係を築くのが難しいですし、何より２人の間で誤解が生じる可能性も高いと言えるでしょう。
「仕事が忙しいから」「趣味の時間が欲しいから」とパートナーとのコミュニケーションを軽視していると、心からパートナーのことを愛する方法さえわからなくなってくるものなので、きちんと２人きりで過ごす時間を確保した上で、コミュニケーションを取るようにしましょう。
もし自分達カップルに今回紹介した傾向が当てはまるかもと感じたなら、交際していく中で価値観についてはすり合わせること、相互理解を深めることを意識してくださいね。
