声優の石川界人（31）と内田真礼（35）が30日、SNSで結婚を発表した。連名で文書を発表し「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告した。

2人の結婚で声優界の「華麗なる一族」が誕生した。内田の弟は、声優の内田雄馬（33）。雄馬の妻も声優の日高里菜（31）。今回の結婚で、石川にとっての義弟が内田雄馬となる。

X（旧ツイッター）では「声優一家」「声優同士」がトレンド入り。「内田真礼の夫が石川界人で 石川界人の義弟が内田雄馬で 内田雄馬の妻が日高里菜で 日高里菜の義姉が内田真礼 すっご笑笑」「石川界人 内田真礼 内田雄馬 日高里菜 すげぇな 声優一家だ」「内田真礼もアイマス声優だし石川界人もアイマス声優だし内田雄馬もアイマス声優だし日高里菜もアイマス声優だから内田家はアイマス一家ぞ」「一家全員第一線で活躍しまくる真の声優一家内田家 眩し過ぎる‥」などと書き込まれていた。

石川と内田は双方のSNSで「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さま そして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました」と感謝。その上で「同じく芸能の世界で活動している身であり 互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い このたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と結婚の経緯をつづった。

そして「新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち 人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります。結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み今後の活動に活かしていきたいと考えております」とした。

2人は12年「好きっていいなよ。」での初共演から、13年で71作品の共演がある。主な作品では「青春ブタ野郎」シリーズの豊浜のどか、梓川咲太がある。