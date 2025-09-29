お腹痩せの鍵は「腸腰筋」！１日５セット【ぽっこりお腹の解消が叶う】簡単エクササイズ
ダイエットを頑張っても「お腹だけ痩せない」と悩む人は多いもの。その原因のひとつが、インナーマッスルである「腸腰筋」の衰えです。腸腰筋は姿勢や骨盤の角度に直結し、弱ると下腹がぽっこり出やすくなるのが特徴。そこでおすすめが、股関節を前傾・後傾させて腸腰筋を効率的に鍛える簡単エクササイズ【ヒップヒンジ】になります。ぽっこりお腹を解消しつつ、ヒップアップ効果も期待できて、まさに“いいこと尽くし”です。
ヒップヒンジ
（１）左右にひざを軽く開いた状態で床にひざ立ちをして足のつま先を立て、お尻とかかとをつけて股関節付近に手を置く
▲このポーズは骨盤を後傾させている状態になります
（２）股関節を前に引き出すイメージで、骨盤を起こすようにして骨盤を前傾させる
▲手を当てている股関節をヒンジ（蝶番）のように動かすイメージです
これを“１日あたり５回×３セットを目標”に繰り返し実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背中を丸めたり、腰や背中を反らせたりするのはNG」。実践時は常に「背筋を真っ直ぐキープ」することを心がけてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞