土屋太鳳、山崎賢人との「今際の国のアリス」仲良しオフショット公開「けんたお尊い」「エモい」の声
【モデルプレス＝2025/09/30】女優の土屋太鳳が9月30日、自身のInstagramを更新。俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）とW主演を務めるNetflixシリーズ「今際の国のアリス」シーズン3（配信中）での、山崎とのオフショットを披露した。
【写真】土屋太鳳＆山崎賢人“けんたお”仲良しショット
土屋は「早いもので、Netflix シリーズ『 ＃今際の国のアリス 』シーズン3が世界独占配信されてから5日が経ちました」とつづり、同作での山崎との2ショットを公開。「この“げぇむ”も大変だったけれど、だからこそ撮影の合間にキャストさんたちやスタッフさんたちと何気ない会話をすることでホッとしていました」と撮影現場での思い出を振り返っている。また「そろそろシーズン3のオフショットを投稿していけたらと思いますが、シーズン1・2をもう一度観ています！というかたもたくさんいらっしゃるようなのでシーズン1・2の写真も混ぜていこうかな」とあり、今後の投稿にも期待が高まる。
この投稿に、ファンからは「けんたお尊い」「エモい」「癒やされる」「和やかな雰囲気」「もっと2人の2ショット見たい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】土屋太鳳＆山崎賢人“けんたお”仲良しショット
◆土屋太鳳、山崎賢人との2ショット公開
土屋は「早いもので、Netflix シリーズ『 ＃今際の国のアリス 』シーズン3が世界独占配信されてから5日が経ちました」とつづり、同作での山崎との2ショットを公開。「この“げぇむ”も大変だったけれど、だからこそ撮影の合間にキャストさんたちやスタッフさんたちと何気ない会話をすることでホッとしていました」と撮影現場での思い出を振り返っている。また「そろそろシーズン3のオフショットを投稿していけたらと思いますが、シーズン1・2をもう一度観ています！というかたもたくさんいらっしゃるようなのでシーズン1・2の写真も混ぜていこうかな」とあり、今後の投稿にも期待が高まる。
この投稿に、ファンからは「けんたお尊い」「エモい」「癒やされる」「和やかな雰囲気」「もっと2人の2ショット見たい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】