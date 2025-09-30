骨折のウィル・スミスが屋外で打撃練習

米大リーグ・ドジャースは4年連続のナ・リーグ西地区優勝を決め、30日（日本時間10月1日）からレッズとのワイルドカードシリーズに臨む。気になるのが負傷者リスト（IL）入りしている正捕手ウィル・スミス捕手の状態。練習日に本拠地のグラウンドで見せた姿に、ファンから「大丈夫なように見える」「準備している」と安どの声が上がった。

復活を予感させるような、力強いスイングだった。地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者らドジャース担当は29日（同30日）、自身のXにスミスがドジャースタジアムの打席に立つ様子を動画で公開した。ミラーを相手にした打撃練習。少し前まで右手につけていた大きな装具は見られない。この姿にはファンから安どのコメントが並んだ。

「見られて嬉しいわ」

「私たちにはウィルが必要だ!!」

「何かを見逃していなければ、私には大丈夫なように見える」

「希望に満ちたウィルが、明日の夜に備えて準備している。頑張れ、ドジャース!!」

スミスは20日（同21日）に右手の亀裂骨折が判明。練習で黒い装具を装着している姿も公開されていた。今季は110試合に出場し打率.296、17本塁打と打撃でも好成績を残しているが、3日（同4日）のパイレーツ戦で右手にファウルを受け負傷。一度は復帰したものの13日（同14日）に負傷者リスト（IL）入りし、ポストシーズンに間に合うかどうか微妙だとされてきた。チームの判断に注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）