¡¡NHK¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë5Ê¬´Ö¤Î¥ß¥Ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØN¥¦¥¿¡Ù¤Î10¡Á11·î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÌðÌî¸²»Ò¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Ø¡×¡¢NHK¥é¥¸¥ªÂè1¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤Ö¤¤¤¢¡¼¤ë!¡ÁVTuber¤Î²»³ÚRadio¡Á¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤ÆÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤¬²Î¤¦¡Ö×ÂÀ±¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¡¡À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡ß¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¥³¥é¥Ü·¤
¡¡¡ØN¥¦¥¿¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢NHK¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼çÂê²Î¤ä¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡£¡ÈÊüÁ÷100Ç¯¡É¤ò·Þ¤¨¤¿ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ä²»³Ú¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Ø¡×¤Ï¡¢10·î¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó10¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëE¥Æ¥ì¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡£ÈÖÁÈ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÌðÌî¤¬¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈYOU¤Î°ÍÍê¤Ë±þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ØN¥¦¥¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÌðÌî¤È¿Í·Á¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö×ÂÀ±¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îtuki.¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢VTuber³¦¤Î²ÎÉ±¡¦À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤¬²Î¾§¤òÃ´Åö¡£¡ØN¥¦¥¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢10·î3Æü¤Ë¤ÏÆÃ½¸ÈÖÁÈ¡Øº£Ç¯¤â¤ä¤ë¤è¡Á¡ª¤Í¤Û¤ê¤ó¤Ñ¤Û¤ê¤ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷Í½Äê
½é²óÊüÁ÷¡§10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¸å11¡§45¡Á¸å11¡§50Ê¬¡¡¡ãÁí¹ç¡ä
Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§45¡Á¸å11¡§50¡ãÁí¹ç¡ä
Ëè½µ·îÍË¡¡Á°0¡§20¡ÁÁ°0¡§25¡ÊÆüÍË¿¼Ìë¡Ë¡ãÁí¹ç¡ä
¢¨NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤ÆÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
