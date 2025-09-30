¡Ú¥³¥é¥à¡Û¥È¥è¥¿¤Î¥«¥±¥¶¥ó¡Ä´Ú¹ñ¤â¡Ö´ë¶È¼çÆ³¡×¼Â¸³ÅÔ»Ô¤¬É¬Í×
20À¤µª½é¤á¡¢ËÂ¿¥µ¡À½Â¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬25Æü¡¢¿·¤·¤¤·Ð»å¤È°Þ»å¤ò¿¥¤ê»Ï¤á¤¿¡£Åìµþ¤«¤é100¥¥í¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëÀÅ²¬¸©¤Î¹©¾ìÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤·¤¿¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¥·¥Æ¥£¡ÊWoven City¡Ë¡×¤ò¸ø¼°Åª¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¿Í¡¹¤¬µï½»¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¼«Æ°±¿Å¾ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢AI¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤¬±¿¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¼Â¸³¼¼ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿åÁÇ¡¦ÂÀÍÛ¸÷¤Ê¤ÉÌµÃºÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ëAIÅÔ»Ô¤À¡£¥¦¡¼¥Ö¥ó¥·¥Æ¥£¤ÎÃÏ²¼¤òÄÌ¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï¼«Æ°±¿Å¾ÊªÎ®¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥´¥ß¤ò½èÍý¤·¡¢Í¹ÊØÊª¤âÇÛÃ£¤¹¤ë¡£¸½ºß¡Ö¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç´ë¶È¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É³×¿·²È¤È¥È¥è¥¿¿¦°÷¡¦²ÈÂ²¤Ê¤ÉÌó300¿Í¤¬Æþµï¤·¡¢º£¸å2000¿Í¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹·×²è¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥è¥¿¤Ï¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÔ»Ô¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸ø¼°ÀâÌÀ¤Ï¤³¤¦¤À¡£¥È¥è¥¿¤¬Ä¹´ü´ÖÃßÀÑ¤·¤¿À½Â¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¤³¤ÎÅÔ»Ô¤òÀß·×¤·¤¿»Ò²ñ¼ÒWbyT¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÎÏÎÌ¡¢³Æ¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¤ÎÀìÌçÀ¤ò·ë¹ç¤·¤Æ¿·¤·¤¤³×¿·¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥«¥±¥¶¥ó¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅÔ»Ô¤ò´ë²è¤·¤¿ËÅÄ¾ÏÃË¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö²ñÄ¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì¿Í¤Ç¤Ï¥«¥±¥¶¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¶¦¤Ë¤¹¤ë´ë¶È¤¬É¬¤º¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ÁÏ¶È3À¤¤ÎËÅÄ²ñÄ¹¤Ï5Ç¯Á°¤Ë¥¦¡¼¥Ö¥ó¥·¥Æ¥£¹½ÁÛ¤ò¸ø³«¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤Î¼Â¸³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë´ë¶È¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤âÊç½¸Ãæ¤À¡£¶õµ¤Ãæ¤Î²ÖÊ´¤ò¤Ê¤¯¤¹µ»½Ñ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÁÏ°ÕÀ¤ÈÀ¸»ºÀ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼²ñ¼Ò¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³×¿·Åª¤Ê¶µ°é¤ò¤¹¤ë¶µ°éÀìÌç²ñ¼Ò¤¬¥¦¡¼¥Ö¥ó¥·¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¼°AI³×¿·¤ò¸¦µæ¤¹¤ë´ë¶ÈÅÔ»Ô¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£
¤³¤Î»î¤ß¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥è¥¿¤Ï¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ç¤âÃæ¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ´ë¶È¤ËÎôÀª¤Î¥È¥è¥¿¤¬À¤³¦1°Ì¤Ë°Â½»¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð±ó¤«¤é¤º¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤À¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ò¶ñ¸½¤¹¤ë´Ä¶¤òÆüËÜ¤¬À°¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï2023Ç¯¤ËÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë²þÀµ¤·¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç´°Á´Ìµ¿ÍÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¡Ö¥ì¥Ù¥ë4¡×¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£¹âÎð²½¤È¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¤òÉ¬¿Ü¥¤¥ó¥Õ¥éµ»½Ñ¤È¸«»Ï¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¿×Â®¤ËÆ°¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ïµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¶è°è¤Ç¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤Ð¤«¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖAI3Âç¶¯¹ñ¡×¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢¤¬¥¦¡¼¥Ö¥ó¥·¥Æ¥£¤È»÷¤¿·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¡£16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿123·ï¤Î¹ñÀ¯²ÝÂê¤Î¤¦¤Á31ÈÖÌÜ¤Ë¡ÖÌ¤Íè¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÈK¡ÝAI¥·¥Æ¥£¼Â¸½¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¼çÌ³Éô½è¤Ï5Ç¯Á°¤Ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ÖTada¡×¤Î¼Â¸³¤òÁË»ß¤·¤¿¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤À¡£¥È¥è¥¿vs¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¡¢¾¡»»¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
´ë¶È¤¬´î¤ó¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎAI¼Â¸³ÅÔ»Ô¤ò´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤â·úÀß¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ïºã¤¨¤Ê¤¤ÀèË¯¤Ç¤Ê¤¯¤¤áºÙ¤«¤Ê¸å±ç¼Ô¡¢Èè¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´ë¶È¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡ÖAIÅÔ»Ô¡×¤ò´ë²è¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁ´¸¢¤òÍ¿¤¨¡¢À¯ÉÜ¤ÈÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ï½¾Íè¤Îµ¬À©¤«¤é´°Á´¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌË¡¤È¿×Â®¤Ê¹ÔÀ¯»Ù±ç¡¢ÇË³ÊÅªÀÇÀ©Í¥¶ø¤È¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÀè¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¶¯¸Ç¤Ê¸å¤í½â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
À¯ÉÜ¤ÎAIÍ½»»ÅêÆþ¤Ï¸Æ¤Ó¿å¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¤¬¡¢²¿¤«ÉÔ°Â¤ÊÃû¸õ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÎòÂåÀ¯¸¢¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñºö»ö¶È¤Î¤è¤¦¤ËAI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÇÛÊ¬¤µ¤ì¤¿·ìÀÇ¤âÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎÍ½»»³ÎÊÝ¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£²áµî¤Î³×¿·ÅÔ»Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡£ÃÏ°è¶Ñ¹ÕÈ¯Å¸¤òÌÜÉ¸¤Ë¸ø¶¦µ¡´Ø¤òÃÏÊý¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë³×¿·ÅÔ»Ô10¥«½ê¤òÂ¤À®¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤éÅÔ»Ô¤¬³ºÅöÊ¬Ìî¤Î³×¿·Ãæ¿´ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¸øÃÄ¤òÁ´½£¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨Á´½£¤¬´Ú¹ñ¤Î¶âÍ»¥Ï¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ÇºÇ¶á¤Î±¶»³¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¡Ë¤Î¼Â¸³¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£À½Â¤¶ÈÅÔ»Ô¤Î±¶»³¤ËSK¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤È¤â¤ËAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·úÀß¤·¡¢±¶»³¤ò¡ÖÀ½Â¤AI¤Î¥Ï¥Ö¡×¤Ë°éÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÆü¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹´ü´ÖÄÀÂÚ¤·¤¿Â¤Á¥¶È¤ËÂ³¤¤¤ÆÀÐÌý²½³Ø¤ÎÉÔ¶·¤Þ¤Ç¤¬½±¤Ã¤¿±¶»³¤Ç¤Ï3Ç¯Á°¤«¤éÃÏ°è¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÈSK¤¬±¶»³¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ò¼çºÅ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¿¡£»º¶È²½»þÂå¤Î°ä»º¡ÊÂç´ë¶È¡Ë¤¬Â¿¤¤±¶»³¤Ï±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
ÌäÂê¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏÊýÅÔ»Ô¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ÏÀ½Â¤¶È¤Î¶õÆ¶²½¤Ç¼çÎÏ»º¶È¤¬²¿¤«¤âÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¹°èÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ë¡£ÃÏ°è¶Ñ¹ÕÈ¯Å¸¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤´Ö¤Î½ÉÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢AI¤òÀ®Ä¹¤ÎÅÚÂæ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¹ñÆâ¤Ë¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î±¶»³¡×¤¬É¬Í×¤À¡£¥È¥è¥¿¤Î¤è¤¦¤Ë´ë¶È¤¬¿·¤·¤¤¥«¥±¥¶¥ó¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅÚÂæ¤òÃÛ¤¯À¯ÉÜ¤ÎÌò³ä¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¹¥ê¥ç¥ó¡¿»º¶ÈÉôÄ¹