歌手のテイラー・スウィフトが、近日発売予定のニューアルバム「The Life of a showgirl」のアナログ盤「The Life of a showgirl:The Crowd Is Your King」のアートワークで、2万7120ドル（約400万円）の指輪を着用していることが明らかになった。



【写真】華やか！ドでかいピンクサファイアを囲む16個のダイヤ

「ページ・シックス」によると、この指輪は家族経営の宝石ブランドKallatiがデザインしたもので、14金ローズゴールドの台座に、35カラットのピンクサファイアを16個の1カラットのダイヤモンドが囲む華やかな仕様となっている。Kallatiの広報担当者は、このジュエリーについて「印象的な色彩と、時代を超越したダイヤモンドのディテールが融合した、目を引くデザイン」とコメントしている。



同アルバムには、ジュエリー愛好家としても知られた女優の故エリザベス・テイラーさんにちなんだ楽曲も収録、テイラーの美意識と敬意が随所に込められている。



また、テイラーは先月、婚約者でNFL選手のトラヴィス・ケルシーから贈られた、オールドマイン・ブリリアントカットの巨大なダイヤモンドがあしらわれた婚約指輪を披露して話題を呼んでいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）