置くだけでかわいい、スヌーピーのフィギュアやルームライトが癒し…「MoMA Design Store」でチェック！

ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア「MoMA Design Store」が、『Peanuts』のコミック誕生75周年を記念して「75 Years of Peanuts」を開催。

スヌーピーとその仲間たちがかわいい、フィギュアやマグカップなどのグッズが登場します。

10月3日（金）〜11月6日（木）の間、MoMA Design Store 表参道およびオンラインストアにて開催されるので、ぜひチェックしてみて。

MoMA Design Storeで『Peanuts』特集が開催！



2025年10月2日で75周年を迎える『Peanuts』。

これを記念して、「75 Years of Peanuts」特集が開催されます。

スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどの、愛らしいグッズが多数ラインナップ。

今回は、販売グッズの一部をご紹介します。

インテリアに飾りたい、存在感抜群なアイテム


チャーリー・ブラウン／ジョークール

サンフランシスコを拠点とするポップカルチャーデザインハウス・Super7によって制作された「Super7 スヌーピー & ピーナッツ スーパーサイクル」（各 税込1万3200円）は、原作のコミックにインスパイアされたヴィンテージな風合い。

カラフルな三輪車に、チャーリー・ブラウンとスヌーピーのフィギュアが座っています。

内部のゼンマイで三輪車を動かすことができ、実際にベルも鳴らせるそうですよ。

ただ飾れるだけでなく、仕掛け付きの遊び心あるアイテムです。


スタチューオブリバティ スヌーピー／お昼寝 チャーリー・ブラウン & スヌーピー／サイキアトリックヘルプ ルーシー

「Peanuts フィギュア」には、『スタチューオブリバティ スヌーピー』（税込1848円）、『お昼寝 チャーリー・ブラウン & スヌーピー』（税込1980円）、『サイキアトリックヘルプ ルーシー』（税込1980円）の3種類がラインナップ。

細かいところまで丁寧にデザインされており、キャラクターの個性を余すところなく表現しているのが伝わりますよね。

デスクや本棚に置いて、生活にアクセントを加えてみて。



ギフトにもぴったりな、手のひらサイズの「バンドル オブ ライト スヌーピー」（税込4180円）。

持ち運びに便利なボタン電池式、1つで最大30時間（約120回）点灯可能です。

また、15分間のタイマーで自動的にスイッチオフされる機能があるから、消し忘れがなく、ナイトライトとして使うのにもうってつけ◎

やさしく光るスヌーピーに、思わず癒されそう。

ティータイムが楽しくなる、かわいいグラスやマグも必見


Peanuts グラスタンブラー スヌーピー／Peanuts フェイスマグカップ ジョークール

「Peanuts グラスタンブラー スヌーピー」（税込1100円）は透明なグラスなので、お茶やジュース、何を入れてもスヌーピーのかわいさが引き立ちますね。

スヌーピーの顔がそのままマグになった「Peanuts フェイスマグカップ ジョークール」（税込3080円）は、サングラスをかけている姿がとってもユニーク。


SNOOTEA セイロンティー／Peanuts 耐熱ガラスマグ フレンズ

「SNOOTEA セイロンティー」（税込648円）は、シンプルでバランスのとれた味と香りをもっているという紅茶“セイロンティー”を手軽に楽しめますよ。

「Peanuts 耐熱ガラスマグ フレンズ」（税込3190円）を使って、味わってみてはいかが？

※店舗により取り扱いが異なる場合あり

『Peanuts』75周年を、かわいいグッズでお祝いしよう



置くだけでかわいいグッズは、つい何個も集めてしまいそうですよね。

アイテムによっては仕掛けがついていたり、機能性が備わっていたりするので、ギフトとしてもおすすめ。

気になるものはぜひ、店頭やオンラインストアでチェックしてみてください。

MoMA Design Store」オンラインストア
https://www.momastore.jp/

参照元：株式会社ロフト プレスリリース