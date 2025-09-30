置くだけでかわいい、スヌーピーのフィギュアやルームライトが癒し…「MoMA Design Store」でチェック！
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア「MoMA Design Store」が、『Peanuts』のコミック誕生75周年を記念して「75 Years of Peanuts」を開催。
スヌーピーとその仲間たちがかわいい、フィギュアやマグカップなどのグッズが登場します。
10月3日（金）〜11月6日（木）の間、MoMA Design Store 表参道およびオンラインストアにて開催されるので、ぜひチェックしてみて。
MoMA Design Storeで『Peanuts』特集が開催！
2025年10月2日で75周年を迎える『Peanuts』。
これを記念して、「75 Years of Peanuts」特集が開催されます。
スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどの、愛らしいグッズが多数ラインナップ。
今回は、販売グッズの一部をご紹介します。
インテリアに飾りたい、存在感抜群なアイテム
チャーリー・ブラウン／ジョークール
サンフランシスコを拠点とするポップカルチャーデザインハウス・Super7によって制作された「Super7 スヌーピー & ピーナッツ スーパーサイクル」（各 税込1万3200円）は、原作のコミックにインスパイアされたヴィンテージな風合い。
カラフルな三輪車に、チャーリー・ブラウンとスヌーピーのフィギュアが座っています。
内部のゼンマイで三輪車を動かすことができ、実際にベルも鳴らせるそうですよ。
ただ飾れるだけでなく、仕掛け付きの遊び心あるアイテムです。
スタチューオブリバティ スヌーピー／お昼寝 チャーリー・ブラウン & スヌーピー／サイキアトリックヘルプ ルーシー
「Peanuts フィギュア」には、『スタチューオブリバティ スヌーピー』（税込1848円）、『お昼寝 チャーリー・ブラウン & スヌーピー』（税込1980円）、『サイキアトリックヘルプ ルーシー』（税込1980円）の3種類がラインナップ。
細かいところまで丁寧にデザインされており、キャラクターの個性を余すところなく表現しているのが伝わりますよね。
デスクや本棚に置いて、生活にアクセントを加えてみて。
ギフトにもぴったりな、手のひらサイズの「バンドル オブ ライト スヌーピー」（税込4180円）。
持ち運びに便利なボタン電池式、1つで最大30時間（約120回）点灯可能です。
また、15分間のタイマーで自動的にスイッチオフされる機能があるから、消し忘れがなく、ナイトライトとして使うのにもうってつけ◎
やさしく光るスヌーピーに、思わず癒されそう。
ティータイムが楽しくなる、かわいいグラスやマグも必見
Peanuts グラスタンブラー スヌーピー／Peanuts フェイスマグカップ ジョークール
「Peanuts グラスタンブラー スヌーピー」（税込1100円）は透明なグラスなので、お茶やジュース、何を入れてもスヌーピーのかわいさが引き立ちますね。
スヌーピーの顔がそのままマグになった「Peanuts フェイスマグカップ ジョークール」（税込3080円）は、サングラスをかけている姿がとってもユニーク。
SNOOTEA セイロンティー／Peanuts 耐熱ガラスマグ フレンズ
「SNOOTEA セイロンティー」（税込648円）は、シンプルでバランスのとれた味と香りをもっているという紅茶“セイロンティー”を手軽に楽しめますよ。
「Peanuts 耐熱ガラスマグ フレンズ」（税込3190円）を使って、味わってみてはいかが？
※店舗により取り扱いが異なる場合あり
『Peanuts』75周年を、かわいいグッズでお祝いしよう
置くだけでかわいいグッズは、つい何個も集めてしまいそうですよね。
アイテムによっては仕掛けがついていたり、機能性が備わっていたりするので、ギフトとしてもおすすめ。
気になるものはぜひ、店頭やオンラインストアでチェックしてみてください。
「MoMA Design Store」オンラインストア
https://www.momastore.jp/
参照元：株式会社ロフト プレスリリース
