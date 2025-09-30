サッカー FIFA U-20ワールドカップ　グループリーグ第1節が終了

写真拡大

◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)

『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』は29日、グループE、Fの第1節が行われ、各組1試合目が終了しました。

グループEでは、アメリカはニューカレドニアに対して、試合開始7分までに3点を奪うなど、大量9得点で圧勝。同組ではフランスが南アフリカに2−1で勝利し、アメリカとフランスが勝ち点3を獲得しました。グループFでは、コロンビアとノルウェーがそれぞれ1−0で白星発進。各組第1節が終了となりました。

グループAの日本は、27日にエジプトを2−0で下して、白星スタート。30日に開催国のチリと激突します。

計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。ベスト16からの決勝トーナメントで優勝を争います。

▽日本の対戦スケジュール※現地時間
第1節 9月27日 ○ 2−0 エジプト
第2節 9月30日 チリ
第3節 10月3日 ニュージーランド

▽第1節
〈グループA〉
日本 2−0 エジプト
チリ 2−1 ニュージーランド

〈グループB〉
ウクライナ 2−1 韓国
パラグアイ 3−2 パナマ

〈グループC〉
モロッコ 2−0 スペイン
ブラジル 2−2 メキシコ

〈グループD〉
イタリア 1−0 オーストラリア
アルゼンチン 3−1 キューバ

〈グループE〉
フランス 2−1 南アフリカ
アメリカ 9−1 ニューカレドニア

〈グループF〉
ノルウェー 1−0 ナイジェリア
コロンビア 1−0 サウジアラビア