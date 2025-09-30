◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025(9月27日〜10月19日、チリ)

『FIFA U-20ワールドカップチリ2025』は29日、グループE、Fの第1節が行われ、各組1試合目が終了しました。

グループEでは、アメリカはニューカレドニアに対して、試合開始7分までに3点を奪うなど、大量9得点で圧勝。同組ではフランスが南アフリカに2−1で勝利し、アメリカとフランスが勝ち点3を獲得しました。グループFでは、コロンビアとノルウェーがそれぞれ1−0で白星発進。各組第1節が終了となりました。

グループAの日本は、27日にエジプトを2−0で下して、白星スタート。30日に開催国のチリと激突します。

計24チームが4チームずつ6組に分かれてグループリーグを行い、上位2チームと各組3位の成績上位4チームがノックアウトステージに進出。ベスト16からの決勝トーナメントで優勝を争います。

▽日本の対戦スケジュール※現地時間

第1節 9月27日 ○ 2−0 エジプト

第2節 9月30日 チリ

第3節 10月3日 ニュージーランド

▽第1節

〈グループA〉

日本 2−0 エジプト

チリ 2−1 ニュージーランド

〈グループB〉

ウクライナ 2−1 韓国

パラグアイ 3−2 パナマ

〈グループC〉

モロッコ 2−0 スペイン

ブラジル 2−2 メキシコ

〈グループD〉

イタリア 1−0 オーストラリア

アルゼンチン 3−1 キューバ

〈グループE〉

フランス 2−1 南アフリカ

アメリカ 9−1 ニューカレドニア

〈グループF〉ノルウェー 1−0 ナイジェリアコロンビア 1−0 サウジアラビア