神奈川県内で自動車の盗難被害が急増している。

今年、県警が認知した件数は８月末時点で５３８件と、すでに昨年１年間の５３６件を上回る。特に狙われているのが、「クラウン」「ランドクルーザー」など海外でも人気のトヨタ車。神奈川トヨタの関係者は「タイヤやハンドルのロックなど、何重もの対策を」と注意を呼びかける。（滝川乃彩）

無数の傷

「まさか自分の車が……」。横浜市西区の男性会社員（５５）は７月下旬、前日まであった愛車のクラウンが自宅近くの駐車場からなくなっているのを見て目を疑った。

すぐに１１０番し、車はその日のうちに同市戸塚区の駐車場で見つかった。しかし、フロント部分はめくられ、車体には無数の傷が。車内も荒らされていた。

市内に住む妊娠中の長女（２９）のもとに「何かあったらすぐ駆けつけられるように」と日々整備していたが、男性会社員は「まさにぐちゃぐちゃ。愛着があったのに」と怒りの表情を浮かべた。

同市西区の会社役員の男性（５１）も７月中旬、自宅駐車場から夜中にクラウンを盗まれた。すぐには被害に気づかず、「昨日、別の場所に止めたっけ？」と、自宅周辺を捜し回った。車は２日後に見つかったが、車内のクーラーボックスなどが盗まれたり、窓を傷つけられたりした。

同市西区を管轄する戸部署によると、同区では今年１〜６月に１０件の自動車盗が発生。７、８月の２か月では１３件と、増加傾向にある。特殊な機器を使い、車載ネットワークに侵入してドアロックを解除し、エンジンを起動させる手口が目立つ。同署幹部は「巧妙化していて、対策が追いついていない。車の周辺に不審者がいたらすぐに通報してほしい」と呼びかける。

対策強化

県警捜査３課によると、昨年の神奈川県内の自動車盗認知件数は５３６件と、２０２２年（２７６件）の約２倍。今年は８月末時点で５３８件とすでに昨年の件数を超えており、この急増ぶりに同課の担当者は理由が分からないと首をかしげる。

狙われているのは海外でも人気があるトヨタ車。昨年は「アルファード」が１４２件と最多で、「ランドクルーザープラド」１２１件、「レクサスＲＸ」５９件と続いた。今年はランドクルーザープラドが１８１件と全体の約３割を占める。

トヨタも対策を強化している。新型車種「ランドクルーザー３００」には指紋認証しないとエンジンがかからないシステムを装備。スマートフォンアプリ「Ｍｙ ＴＯＹＯＴＡ＋」で、車内に侵入されたり、ドアをこじ開けられたりした際に自動でクラクションが鳴り、スマートフォンに通知される仕組みもある。

神奈川トヨタの広報担当者は「物理的に盗みにくいと思わせることも重要」と語る。同社は車を購入する際にはハンドルロックやタイヤロックの装着を勧め、車両保険の加入も推奨する。担当者は、トヨタ車が盗まれる状況に「誠に遺憾。対策を講じていくが、『自分は大丈夫だろう』と思わず、基本的な対策を取ってほしい」と話している。