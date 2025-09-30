将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月30日、名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で第3局の対局を行っている。注目の“勝負メシ”には、藤井王座、伊藤叡王ともに「三河一色産うなぎのひつまぶし」の注文だった。

【映像】眼福級!? ご飯が見えない…豪華「ひつまぶし」

名古屋市を舞台に争われている注目の王座戦第3局。対局の内容とともに注目を集める“勝負メシ”には、藤井王座、伊藤叡王ともに「三河一色産うなぎのひつまぶし」のオーダーだった。

国内有数のうなぎの産地として知られる愛知県西尾市の『三河一色産鰻』を使用したひつまぶしで、旨味を最大限に活かすために蒸してから焼き上げられている。ひつまぶしではうなぎ本来の味、2杯目にはネギやわさびなどの薬味と一緒に、3杯目は出汁をかけてお茶漬け風に、など“味変”も楽しむことができる。

両者が選んだ名古屋名物の昼食メニューに、ファンも視線くぎ付け。ABEMAの視聴者も「なんというゴージャスな昼飯よ」「うまそうすぎる」「ご飯みえない」「はい眼福」「いいなぁ〜」「食べたい」「聡太先生がうなぎめずらしい」など、興味津々の様子だった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）