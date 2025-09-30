ペコちゃんがベリエちゃんに！カラフルな“ゆめかわ”ショートケーキが不二家に登場
2025年は昭和100年であることから、不二家が今年4月よりスタートした「昭和100年記念 思い出のファッションケーキ」企画。過去の時代を振り返りながら、その時代に流行したスイーツをモチーフに、それぞれの時代を象徴する“ファッション”の要素をデザインに取り入れたケーキを発売する。
トリを飾る第4弾は2000年代に一世を風靡（ふうび）し、現在も「平成リバイバル」として注目を集めている、ナルミヤ・インターナショナルが展開する子ども服ブランド「メゾ ピアノ」と初のコラボレーション。「メゾ ピアノ」の世界観を楽しめる、洋菓子やグッズを発売する。
また、メゾ ピアノ×ペコちゃんのコラボを記念し、不二家洋菓子公式Xと不二家洋菓子店店頭にてそれぞれプレゼントキャンペーンを実施。不二家洋菓子公式Xをフォローし、該当の投稿をリポストすると、抽選で5人にメゾ ピアノグッズとコラボステッカー、不二家のお菓子詰め合わせをプレゼント。コラボ商品を含む税込2000円以上購入すると「メゾ ピアノ×ぺコ ステッカー（全5種）」がランダムで1枚プレゼントされる。
■商品詳細 ※価格は税込み
『昭和100年記念 思い出のファッションケーキ 2000's メゾ ピアノ×ペコ ゆめかわプリンショート』680円
第4弾は、2000年代に流行したと言われている、パステルカラーの“ゆめかわスイーツ”と、「メゾ ピアノ」がコラボレーションしたプリンショートケーキ。パステルカラーのスポンジにシャンテリークリームをサンドし、上面は焼きプリン、ハートチョコ、マカロンコックを飾った。ピンクスポンジはストロベリー風味、水色スポンジはラムネ風味で違ったおいしさが楽しめる。メゾ ピアノ ジュニアのオリジナルキャラクター「ベリエちゃん」の好きな食べ物でもあるプリン・ア・ラ・モードをイメージしたキュートなゆめかわスイーツ。
敷紙は、パステルカラーのピンクを背景に、ハート形のメゾ ピアノブランドロゴをあしらった。ちらりと見えるワンポイントは写真映え間違いなし。また、マカロンコックにはベリエちゃんに扮したペコちゃんとベリエちゃんをプリント。ペロっと舌を出しておそろいのポーズを決めるキュートなデザインとなっている。
『昭和100年記念 思い出のファッションケーキ 2000's メゾ ピアノ×ペコ スイートマカロン（3個入）』864円
チルドタイプのマカロン3個入。ベリエちゃんがプリントされたマカロンにはストロベリークリーム、メゾ ピアノロゴにはミルキークリーム、ブルーベリエちゃんにはブルーベリークリームをサンド。自分へのご褒美はもちろん、メゾ ピアノ好きの友達への贈り物にもぴったりなスイートマカロン。
『メゾ ピアノ×ルック（ストロベリー）缶』990円
ベリエちゃんが暮らす「ストロベリーハウス」にペコちゃんが訪れ、アフタヌーンティーを楽しむ姿がとってもかわいいデザインのルック缶。不二家のロングセラーチョコレート『ルック（ア・ラ・モード）』のストロベリー味が12粒入っている。
『メゾ ピアノ×ミルキーポーチ（オリジナルチャーム付き）』1320円
ベリエちゃんに扮したペコちゃんとベリエちゃんのアクリルチャーム付きポーチ。ミルキーが7粒入った手のひらサイズで、食べ終わったら小物入れにぴったり。ハートの引き手チャームもキュート。
