「ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP in 博品館TOY PARK銀座本店」

　ナルミヤ・インターナショナルが展開するオリジナルキャラクター「ナルミヤキャラクターズ」のPOP UP SHOPが、10月3日から30日までの期間限定で、博品館TOY PARK銀座本店にて開催される。

　今回のPOP UP SHOPでは、博品館TOY PARK銀座本店先行発売となる新作「和柄シリーズ」を初お披露目。日本の伝統的な和柄に、いちごや虹、りんごといった各キャラクターのモチーフを組み合わせた特別デザインのアイテムが登場する。

　さらに、和柄アートを使った限定フォトスポットも設置。キャラクターたちの新しい魅力を堪能できる、はんなりとした世界観を楽しむことができる。

　和柄シリーズのほかにも、ぬいぐるみチャームなど、現在発売中の人気アイテムも多数展開する。