ナカムラくん＆ベリエちゃんたちが“天むす”に変身 東海初の「ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP」開催
ナルミヤ・インターナショナルは、10月10日から19日まで、名古屋PARCOにて、東海エリア初となる「ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP」を開催する。
【写真】懐かしい！インパクト大の「2色ボールペン」
「エンジェルブルー」のナカムラくん、「メゾ ピアノ」のベリエちゃん、「ポンポネット」のミントくん、「デイジーラヴァーズ」のルッキーなど、平成のジュニアブームをけん引したナルミヤキャラクターズが名古屋に大集合。キャラクターたちが名古屋名物“天むす”になった限定グッズも登場する。
開催期間中、税込5000円以上購入すると、ナルミヤキャラクターズ オリジナルショッパーが1枚もらえる。
