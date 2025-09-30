元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは9月30日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木下優樹菜さん公式Instagramより）

元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは9月30日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを披露しました。

【写真】木下優樹菜の美脚際立つワンピ姿

「来年の春まで着れる！」

木下さんは「そろそろ衣替えシーズン　夏前から秋の気持ちになって進めていたこのパーカー」とつづり、7枚の写真を載せています。グレーのワンピースに淡いピンクのパーカーを合わせたコーディネートで、ワンピースには膝上まで入った大胆なスリットが。すらりと伸びる美脚が映え、抜群のスタイルを披露しています。

パーカーはMarbles&coとのコラボレーション商品で、「色物苦手な人でも　くすみピンクでなんでも合いやすい」「裏起毛だから　この　暑いんだか、はたまた肌寒いんだか定まらないNowからこの先長い来年の春まで着れる！ってゆ」と、こだわりをアピール。10月4日から発売予定とのことなので、気になった人はぜひチェックしてみてください。

「スタイル良すぎ」

8月1日にも美脚が際立つコーディネートを披露した木下さん。「ウェスタンブーツに合わせちゃった」とつづり、3枚の写真を公開しました。赤いキャミソールにシャツ、ショートパンツにウエスタンブーツのコーディネートで、ショートパンツからは美脚が見えています。コメントでは「かっこいいですね」「スタイル良すぎ」「いつまでもかっこかわいい！」との声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)