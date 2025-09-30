木下優樹菜、深過ぎるスリットから美脚を披露！ こだわりパーカーで魅せる大人カジュアルコーデ
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは9月30日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを披露しました。
【写真】木下優樹菜の美脚際立つワンピ姿
パーカーはMarbles&coとのコラボレーション商品で、「色物苦手な人でも くすみピンクでなんでも合いやすい」「裏起毛だから この 暑いんだか、はたまた肌寒いんだか定まらないNowからこの先長い来年の春まで着れる！ってゆ」と、こだわりをアピール。10月4日から発売予定とのことなので、気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】木下優樹菜の美脚際立つワンピ姿
「来年の春まで着れる！」木下さんは「そろそろ衣替えシーズン 夏前から秋の気持ちになって進めていたこのパーカー」とつづり、7枚の写真を載せています。グレーのワンピースに淡いピンクのパーカーを合わせたコーディネートで、ワンピースには膝上まで入った大胆なスリットが。すらりと伸びる美脚が映え、抜群のスタイルを披露しています。
「スタイル良すぎ」8月1日にも美脚が際立つコーディネートを披露した木下さん。「ウェスタンブーツに合わせちゃった」とつづり、3枚の写真を公開しました。赤いキャミソールにシャツ、ショートパンツにウエスタンブーツのコーディネートで、ショートパンツからは美脚が見えています。コメントでは「かっこいいですね」「スタイル良すぎ」「いつまでもかっこかわいい！」との声が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)