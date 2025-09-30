初公開のトヨタ新型「C-HR」に反響多数！ 340馬力超え×全長4.5m級「ちょうどいいサイズ」で「日本でも欲しい」の声も！ 最新サメ顔でフランス登場の「＋」に集まる“熱視線”とは

新型クーペSUV「C-HR+」をフランスで初公開

トヨタのフランス法人は2025年9月10日、新型の100％電気自動車（BEV）「C-HR＋（シーエイチアールプラス）」を、同年9月24日から28日まで開催された「リヨン・モーターショー」でフランスの一般ユーザーに初公開しました。

新たなBEVモデルに対し、SNSなどには多くの声が集まっています。

まだ見ぬ「新たなC-HR」に興味津々！

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「C-HR＋」です！ 画像で見る（30枚以上）

C-HR＋は、かつて日本でも販売され、そのクーペのようなスタイリングで人気を博したコンパクトSUV「C-HR」のコンセプトを受け継ぐBEV専用モデルです。

電動車専用の「e-TNGA」プラットフォームを採用し、ボディやインテリアも独自に設計された新たなモデルとして開発されました。

トヨタはハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、そして100％電気自動車というマルチテクノロジー戦略を推進しており、C-HR＋の投入は、欧州の主要市場であるCセグメントSUVの電動化を加速させる重要な一手となります。

今回フランスで初公開されたC-HR＋は、全長4520mmのボディに対し、2750mmという長いホイールベースを確保することで、広々とした室内空間を実現しているのが大きな特徴です。

特に前席と後席の乗員間距離は900mmを確保し、同セグメントの期待を超える居住性を実現しています。荷室容量も416リットルと、日常使いに十分なスペースが備わっています。

エクステリアは、ハンマーヘッドモチーフのフロントフェイスと、流れるようなルーフラインを持つクーペシルエットが、現代のトヨタEVらしい先進的で大胆な印象を与えます。

バッテリー容量は57.7kWhと77kWhの2種類、駆動方式は前輪駆動（FWD）と全輪駆動（AWD）が設定されます。

最高出力は123kW（約167馬力）から、AWD仕様では252kW（約343馬力）に達し、欧州で販売されるトヨタ車の中でも最もパワフルなモデルのひとつとなります。航続距離は仕様によって最大600km（WLTP複合サイクル）を見込んでいます。

※ ※ ※

そんなC-HR＋に対し、SNSなどにはさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは「懐かしいネーミング」「昔好きだったなあ」など、2023年に国内販売を終了したC-HR（初代）に思いを馳せる人たちの声でした。

一方で「ヨーロッパでは2代目もあるのよね」「なんでモデルチェンジしなかったんだろう」など、欧州では後継モデルが販売されている現状を嘆くコメントも少なくありません。

さらに「2代目C-HRとも違うのか」「別物なの？」など、歴代C-HRとは別の独立した車種であることに驚く声も見られました。