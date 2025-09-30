家族5人の入浴タイミングがバラバラで、追い炊きすることが多いです。「追い炊きはガス代が高くなる」と聞きますが、具体的に1回の追い炊きはいくらなの？
追い炊き1回のガス代っていくら？条件別に具体的に解説
追い炊きにかかるガス代は、湯量・温度差・使用するガスの種類などによって変わりますが、一般家庭のモデルケースで以下のように見積もれます。
●浴槽の湯量
約200リットル
●温度上昇
20～30℃（例：20℃ → 40℃）
●給湯器の熱効率
80％
●都市ガス単価
150円／㎥
この条件で計算すると、1回の追い炊きで約80円～100円かかります。もっと冷えてしまった状態から温めると120円前後になることもあります。
また、プロパンガス（LPガス）の場合は単価が都市ガスの2倍近いこともあり、1回150～200円以上になるケースも。お住まいの地域や契約しているガス会社によっては、大きな差が出るので注意が必要です。
家族5人だと追い炊きの回数も増える！光熱費への影響は？
たとえば5人家族で、3回追い炊きをすると仮定しましょう。
追い炊き1回 ＝ 約100円
1日3回追い炊き ＝ 約300円
1ヶ月（30日） ＝ 約9000円
実際には毎回そこまでかからない日もありますが、追い炊きだけで月数千円のガス代がかかっている可能性もあります。
また、追い炊き中はお湯が使えないこともあるので、時間効率の面でもロスがあります。
ガス代を節約するために今すぐできる4つの工夫
1．給湯器の温度を下げる
一般社団法人プロパンガス料金消費者協会によると、給湯器の温度を1℃下げた場合、一回のお風呂で都市ガスだと約6円節約になると言われています。
2．風呂ふたをしっかり閉める
ふたをするだけで、お湯の冷め方はグッと変わります。さらに保温シートなどを併用すれば、より効果的です。
3．自動保温機能を上手に使う
機種によっては「自動保温」より「都度追い炊き」のほうが節約になることも。説明書をチェックしてみましょう。
4．浴室全体を温めておく
浴室が寒いとお湯が冷めやすくなります。浴室暖房やシャワーの蒸気を活用して、全体を温めておくのも手です。
追い炊きコストを正しく知って、家計をムダなく管理しよう
追い炊き1回のガス代は、おおよそ80円～120円。意外と小さな金額に見えるかもしれませんが、積み重なると大きな負担になります。
特に家族が多く、入浴時間がバラバラな家庭では、1日数百円、月に数千円のロスになることも。
でも、ちょっとした工夫でガス代はぐっと抑えられます。入浴時間の調整や保温対策を試しながら、無理のない節約を心がけましょう。家計のムダを減らしつつ、快適なバスタイムもキープできるのが理想ですね。
