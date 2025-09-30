木下優樹菜、スリットスカートからスラリ美脚「スタイル抜群」「何頭身？」
【モデルプレス＝2025/09/30】元タレントの木下優樹菜が30日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】木下優樹菜、スリットスカートからスラリ美脚披露
木下は「そろそろ衣替えシーズン」とつづり秋コーデを公開した。「夏前から秋の気持ちになって進めていたこのパーカー。ストーリーでバックのロゴの意味を書いたら結構みんなからのリアクションすごかったからこだわってよかったぁテキナユキナ」と、ファッションブランド「Marbles」とのコラボスウェットを着用し、スリットスカートからは美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「何頭身？」「憧れのスタイル」「素敵なコーデ」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。
【Not Sponsored 記事】
