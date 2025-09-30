平山あや「髪の毛切った」報告「ずっと可愛い」「綺麗」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/30】女優の平山あやが29日、自身のInstagramを更新。ヘアカットをした新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】夫は速水もこみち 美人女優がヘアカット報告
平山は「髪の毛切った。ストレートかけた。カラーした。トリートメントした。最高な日」とコメントし、美容院でヘアメンテナンスをした新しいヘアスタイルが際立つ姿を披露した。これまでのセミロングからボブスタイルにカットし、ストレートパーマとカラーリングを施した仕上がりで、明るいブラウン系の髪色が印象的である。
この投稿に、ファンからは「似合う」「ずっと可愛い」「綺麗」「素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】夫は速水もこみち 美人女優がヘアカット報告
◆平山あや、新ヘアスタイル披露
平山は「髪の毛切った。ストレートかけた。カラーした。トリートメントした。最高な日」とコメントし、美容院でヘアメンテナンスをした新しいヘアスタイルが際立つ姿を披露した。これまでのセミロングからボブスタイルにカットし、ストレートパーマとカラーリングを施した仕上がりで、明るいブラウン系の髪色が印象的である。
この投稿に、ファンからは「似合う」「ずっと可愛い」「綺麗」「素敵」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】