¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤Í¤Å¤Ã¤Á¤¬£³£°Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤Í¤Å¤Ã¤Á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤ªÂê¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤ë¡ÖÂ¨¶½¤Ê¤¾¤«¤±¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¡ÖÁ°¶¶»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Ç¤Ê¤¾¤«¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï¸½ºßÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬´´Éô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Í¤Å¤Ã¤Á¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¤È¤¢¤ï¤Æ¤º¤Ë±þÂÐ¡£°ì½Ö¤Ç¡ÖÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÁ°¶¶»Ô¤Î»ÔÄ¹¤È¤«¤±¤Þ¤·¤Æ¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤È²ò¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿´¤Ï¡Ø¤¢¤¤é¤á¤Á¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¡Ê¾½¥á¥Á¥ã¤À¤á¤Ç¤¹¡Ë¡Ù¡×¤ÈÂ¨¶½¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤äÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¦»³粼¥±¥¤¤¬¡Ö¤¹¤´¡Á¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´óÀÊ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹¡Ù¤È¤ªÂê¤¬Íè¤¿¸å¤Ë¡ØÁ°¶¶»Ô¤Î»ÔÄ¹¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÂê¤¬Íè¤ë¡£¤½¤Î¥ê¥ì¡¼¤ò·ë¹½¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¤Í¤Å¤Ã¤Á¤¬ÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬¡Ö°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Ï²¿¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤â¤Í¤Å¤Ã¤Á¤Ï¤¹¤°¤Ë¡ÖÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹¤È¤«¤±¤Æ¡Ø²¿¤´¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤Í¡Ù¤È²ò¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿´¤Ï¡Ø¥½¥Ä¤Ê¤¤¤Í¡ÊÂ´¤Ê¤¤¤Í¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¥ª¥ì¤¬¤Þ¤¿ÅìÍÎÂç¤ÎË¡³ØÉôÂ´¤À¤«¤é¤µ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Í¥¿¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¼õ¤±¤ë¤«¤é¤µ¡£¡ØÂ´¶È¾Ú½ñ¡¢¼Â²È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£