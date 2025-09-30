最終戦に敗れポストシーズン（ＰＳ）出場を逃した「５００億円」軍団メッツのデビッド・スターンズ編成本部長（４０）が３０日、惨敗の責任を負った。

メッツはオーナーのコーエン氏の潤沢な資金力で昨オフ、ヤンキースをＦＡとなったフアン・ソト外野手を１５年７億６５００万ドル（約１１４７億円＝契約時）で獲得。今季の選手年俸３億４０００万ドル（約５００億円）の巨大戦力を擁しながらＰＳ進出を逃した。

メンドーサ監督とともにファンの猛バッシングを受けたスターンズ氏は２９日（日本時間３０日）、地元「ニューヨークポスト」紙などの取材に応じた。

「デビッド・スターンズがメッツの失敗の責任を認めながら非難するもの」との記事の中でスターンズ氏は「私はチームの設計者だ。責任は私が負っている」と全てを背負った。

ブルワーズを強豪に育てた同氏は今年が５年契約の２年目だった。メッツのチーム防御率はリーグ１８位の４・０３。アロンソ、ソト、リンドーアの３選手が３０本塁打以上を放ったが、投手陣の崩壊は止まらなかった。

６月１３日以降、３８勝５５敗という結果にスターンズ氏は、「我々は非常に優秀な投手を育成できていると信じています。オフシーズン中も、この取り組みは継続し、引き続き重点的に取り組んでいくつもりです」と巻き返しを誓った。

トレード期限までの補強ではセドリック・マリンズ、ライアン・ヘルズリー、グレゴリー・ソトを獲得したものの、いずれも期待外れに終わった。活躍したのはタイラー・ロジャース１人だけだった。スターンズ氏は「うまくいかなかった」と認めた。

「このロースターの責任は私が負います。ここに来て２年になります。ロースターを作り上げ、融合させるには十分な時間です。ここにいる選手たちの責任も負います。選手を育成し続ければ、当然ながら構成も変わっていくでしょう」と今季の反省を生かすとした。

メッツの惨敗についてオーナーのコーエン氏もＸでファンに謝罪する事態となっていた。