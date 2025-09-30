元BEYOOOOONDS・山崎夢羽、ソロアーティストとして再始動 ソロ初楽曲「きらめきDaydream」配信決定
【モデルプレス＝2025/09/30】ハロー！プロジェクトのグループ・BEYOOOOONDSの元メンバー・山崎夢羽（※「崎」は正式には「たつさき」）が、ソロアーティストとして再始動。10月22日に、1st Digital Single「きらめきDaydream」を配信することを発表した。
【写真】元ハロプロ山崎夢羽、ミニ丈衣装で美ウエスト＆美脚披露
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、山崎がソロアーティストとして再始動することを発表。ソロとして初の楽曲となる「きらめきDaydream」はリアルでもあり空想でもある、“もう一度一緒にわくわく夢を見よう、夢をもって⽻ばたこう”というストレートな再始動を感じさせるメッセージとともに、POPでファンタジーな世界観を表現。山崎夢⽻のポップながらに芯のあるエネルギッシュな歌声に、キラキラ浮遊感のあるメロディがマッチした楽曲となっている。
また、「きらめきDaydream」リリースを前に、カバープロジェクト第1弾として米倉千尋「10 YEARS AFTER」を10月8日に配信することが決定。11月8日には、再始動後初のファンミーティングとなる、「山崎夢⽻ FAN MEETING 〜きらめきDaydream☆〜」の開催も決定している。（modelpress編集部）
「活動してない期間も⾊んな音楽に触れて、音楽の力にたくさん助けられました。歌が大好きなキモチが毎日毎日膨らみ、またステージで歌いたいキモチが爆発しています。私を待っていてくれた人へ、そしてこれから出会う誰かの背中を押す存在が私になれるように精一杯の歌を届けていきたいです」
◆山崎夢⽻コメント
